張國榮摯愛丨唐鶴德激罕發聲明澄清　3大重點回應與史先生關係

▲ 唐鶴德罕發聲明

一代巨星張國榮（哥哥）逝世21周年，生前摯愛唐鶴德（唐唐）近日被瘋傳與一名比他年輕27歲的史先生互動親密，不但拍下大量頭貼頭親密合影，更搬入張國榮與唐鶴德生前愛巢同居，更指二人找代母產子，但之後亦再指出所謂兒子只是史先生妹妹的兒子，事件引起網民關注！

張國榮摯愛丨傳唐鶴德結新歡兼搵代母生仔 哥哥前經理人陳淑芬開直播回應事件

唐鶴德發聲明澄清

由於事件持續發酵，唐鶴德激罕透過社交平台回應傳聞，表示：「我對最近發生的一些事情 令愛護哥哥的「哥」迷產生誤會和不安 我對此致以萬分的歉意 ! 我會深刻檢討，反省自己的行為和表現 !」

但以下有幾點我想澄清的：

1 我已搬離和哥哥的舊居十多年了 哥哥離開後我是獨居，現在仍然是獨居。 2 我和史先生是沒有承諾的朋友關係，我們是兩個獨立個體。 3 我沒有找代母生育小朋友 你們見到的小朋友都是朋友的小孩 我跟兩位小朋友像爺孫關係更多一 些。 我自問我一生都以真誠的態度對，待我的親人和朋友，若這次的行為 對大家造成不敬，我在此再深深的 一鞠躬，向大家致以無比的歉意。」



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