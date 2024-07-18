幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案

▲ 右思維幼稚園續辦，全部學生9月如常開學。（校方提供）

位於鴨脷洲的右思維幼稚園早前一度宣布將於本月底結束營運，有近70名家長投訴未退還建校費，涉款共逾百萬元。不過校方昨日（18日）宣布幼稚園將由新團隊接管，全部學生會如常於9月在原校址開學，目標由私營幼稚園轉為非牟利辦學團體，並已向付建校費的家長提出緩解方案。

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校方表示，新辦學團體Head Team將於新學期，即2024年至2025年度開始營運幼稚園。全部學生會如常於9月原校址鴨脷洲海怡半島四期26-28座地下開學。

校方續指，幼稚園正處於交接期，Head Team將進一步審視學校營運模式，目標希望成為非牟利辦學團體。另外，由於教育局將於8月公布2024至2025年度之學費，校方將盡快通知家長最新學費（如有）安排。

至於有幼稚園舊生家長投訴未退還建校費，校方相信前辦學團體因為未能償還建校費，並被前深灣校舍的業主申請破產，所以於今年5月2號宣布停辦。Head Team理解前辦學團體對已付建校費家長造成的影響，故已經向家長們提出緩解方案。

Head Team 承諾將盡快帶領學校重回正軌，現階段正努力進行交接工作，務求確保幼稚園能正常運作及提供更良好的環境予師生們。

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