  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 17:26
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 51 分鐘前

最後更新： 14 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

右思維幼稚園續辦，全部學生9月如常開學。（校方提供）

位於鴨脷洲的右思維幼稚園早前一度宣布將於本月底結束營運，有近70名家長投訴未退還建校費，涉款共逾百萬元。不過校方昨日（18日）宣布幼稚園將由新團隊接管，全部學生會如常於9月在原校址開學，目標由私營幼稚園轉為非牟利辦學團體，並已向付建校費的家長提出緩解方案。

最新影片推介︰

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

校方表示，新辦學團體Head Team將於新學期，即2024年至2025年度開始營運幼稚園。全部學生會如常於9月原校址鴨脷洲海怡半島四期26-28座地下開學。

校方續指，幼稚園正處於交接期，Head Team將進一步審視學校營運模式，目標希望成為非牟利辦學團體。另外，由於教育局將於8月公布2024至2025年度之學費，校方將盡快通知家長最新學費（如有）安排。

至於有幼稚園舊生家長投訴未退還建校費，校方相信前辦學團體因為未能償還建校費，並被前深灣校舍的業主申請破產，所以於今年5月2號宣布停辦。Head Team理解前辦學團體對已付建校費家長造成的影響，故已經向家長們提出緩解方案。

Head Team 承諾將盡快帶領學校重回正軌，現階段正努力進行交接工作，務求確保幼稚園能正常運作及提供更良好的環境予師生們。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

死因研訊｜肝發炎司機屯院候上房時身亡　急症科專家指未及早評估死者或致死
今日 15:54
死因研訊｜肝發炎司機屯院候上房時身亡　急症科專家指未及早評估死者或致死
【著數攻略】百佳超市抽獎谷市道　大獎送房車價值23.8萬元
今日 15:56
【著數攻略】百佳超市抽獎谷市道　大獎送房車價值23.8萬元
鄧桂思案｜兩醫生獲撤控誤殺申訟費　裁判官指自招嫌疑拒絕申請
今日 16:01
鄧桂思案｜兩醫生獲撤控誤殺申訟費　裁判官指自招嫌疑拒絕申請
鋰電池｜港大工程學系研發新一代鋰電池　有望「一杯咖啡」時間完成電動車充電
今日 16:05
鋰電池｜港大工程學系研發新一代鋰電池　有望「一杯咖啡」時間完成電動車充電
食物安全｜菲律賓進口蟹樣本鎘含量超標　長期攝入可影響腎功能
今日 16:11
食物安全｜菲律賓進口蟹樣本鎘含量超標　長期攝入可影響腎功能

你可能感興趣

死因研訊｜肝發炎司機屯院候上房時身亡　急症科專家指未及早評估死者或致死
今日 15:54
死因研訊｜肝發炎司機屯院候上房時身亡　急症科專家指未及早評估死者或致死
【著數攻略】百佳超市抽獎谷市道　大獎送房車價值23.8萬元
今日 15:56
【著數攻略】百佳超市抽獎谷市道　大獎送房車價值23.8萬元
鄧桂思案｜兩醫生獲撤控誤殺申訟費　裁判官指自招嫌疑拒絕申請
今日 16:01
鄧桂思案｜兩醫生獲撤控誤殺申訟費　裁判官指自招嫌疑拒絕申請
幼稚園 學費 海怡半島 鴨脷洲 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）