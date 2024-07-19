夏日危機丨夏季高血壓恐有猝死危機　醫生揭「猝死前8大症狀」3招保命法

【炎熱天氣／高溫／猝死／夏季高血壓／缺水】夏天注意！有醫生指高溫環境不但會增加脫水風險，更會增加血管負擔，嚴重恐有猝死可能，此時眼睛極可能會頻繁出現一現象；並提醒一旦有8種情況，便要盡快求醫。

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台灣重症科醫生黃軒在Facebook發文表示，在炎熱的夏季，高溫環境會增加身體的脫水風險，導致血液濃縮。這種情況會增加血管負擔，特別是對眼部血管來說，容易引發血管破裂。他指出當發現眼角血絲頻繁地出現，有「眼睛充血」，極可能是脫水及高血壓警號，而高血壓往往是引發心血管疾病的重要因素，此時如果還不多喝水和陰涼底下休息避暑。在極端情況下就可能導致急性心臟病發作，甚至猝死。

在戶外高溫下工作的工人，頻頻出現「眼睛充血」的情況，同時，也抱怨「頭暈」、「胸悶痛」或感到「異常疲勞」，這個時候，叫他停止工作，這可能是他體內缺水嚴重和血壓升高的信號了，這樣，大家知道嗎？

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黃軒又表示，夏天容易讓高血壓患者，血壓更波動不穩定，甚至平常沒有高血壓，一遇到高溫，血壓反彈升高。其主要是有兩個原因：

氣溫過熱：高溫會造成水分流失，使血管黏稠度增加，進而引發血壓上升

室內外溫差：頻繁進出冷氣房，血管急速收縮，血壓也會升高，也增加中風和心肌梗塞的風險

黃軒表示，夏季出現高血壓的症狀，更可能有猝死危機，因此提醒市民一旦出現以下8大症狀，便應及時求醫並停下工作好好休息。

猝死前8大症狀

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降低夏季高血壓和猝死風險，黃軒表示，可採取以下預防措施。

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