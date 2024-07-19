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過度進食｜24歲女網紅吃播期間猝死　每天吃逾22磅食物屍檢：腹部畸形胃塞滿食物

食用安全

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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24歲女網紅吃播期間猝死，每天吃逾22磅食物，屍檢：腹部畸形胃塞滿食物。

【網紅／直播／吃播／猝死／過度進食／腹部畸形／胃出血／胃部擴張】不少網紅為追求流量都會挑戰極限。近日，内地一名24歲女網紅，在吃播期間，疑因過度進食猝死。據屍檢報告顯示，該名女網紅的腹部嚴重畸形，胃中還塞滿了未消化的食物。

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吃播期間突猝死

綜合内地媒體報道，24歲的網紅潘曉婷是一名吃播博主，7月14日，她在直播期間突然感到劇烈的腹痛，臉色蒼白，隨即暈倒。被送往醫院後，醫生發現潘曉婷的胃部嚴重擴張，裡面塞滿了未消化的食物，還有明顯的胃出血跡象。

據了解，潘曉婷原本是一名普通的餐廳服務員，但有一天，她看到同學劉琪通過吃播走紅，賺取了不菲的收入，於是毫不猶豫地辭去了穩定的工作，決定投身吃播。起初，她的直播間只有寥寥無幾的觀眾，偶爾才有幾塊錢的打賞。

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飲食逐漸失控

不過，潘曉婷並沒有放棄，她開始嘗試各種誇張的吃法來吸引觀眾，從幾十斤的漢堡到成箱雪糕，每一次吃播都是對身體極限的挑戰。隨著時間推移，觀眾被她的勇氣和瘋狂吸引，打賞的金額亦水漲船高。

隨後，潘曉婷的飲食逐漸失去控制，她不僅吃得多，還吃得雜，從吃近數公斤的食物，到超過10公斤、嘗試各種高熱量食物和油炸食物，即使胃部感到不適，她也選擇忽視，甚至在難以承受時選擇催吐的方式來緩解。

更多相關報道：中風危機︱38歲吃播網紅中風猝逝　醫生揭成因：吃太多肉又過鹹

不聽家人網友勸告

潘曉婷每天都要在直播間堅持10多個小時不間斷吃東西，並且盡量在每頓飯中吃掉逾10公斤（約22磅）的食物。有一次她直播完後回到家已經很晚了，父母勸阻她：「你真的不能再這樣了，就算賺到再多錢又有甚麼用呢？你知道這樣對身體有多大傷害嗎？」而潘曉婷聽完之後只表示，「放心吧，這點風險我能承受」。

甚至有一次在直播間，有觀眾提醒潘曉婷：「你已經吃太多了，不要再吃了。」但是，她卻沒有理會而繼續狂吃，結果因暴食逼出胃出血住院，甚至在出院後第二天就又開啟了新一輪的狂食模式。

最後，她這次在直播期間因過度進食猝死，而屍檢報告顯示，潘曉婷的腹部嚴重變形，胃中塞滿了未消化的食物。

10大猝死徵兆

台灣急診專科醫生魏智偉曾在當地健康節目《健康好生活》拆解10大猝死徵兆，提醒大眾留意身體訊號；若以下症狀搭配出現，就可能有猝死危機：

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