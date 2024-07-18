失業率｜本港最新失業率為3%　學者料失業率將維持或有機會下降

▲ 本港最新失業率為3%，與3月至5月相同。（資料圖片）

政府統計處公布，本港今年4月至6月經季節性調整的失業率3%，與今年3月至5月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

與今年3月至5月比較，在今年4月至6月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由今年3月至5月的3,696,900人，上升至4月至6月的3,703,300人，增加約6,400人。同期的總勞動人口亦由3,813,100人上升至3,818,000人，增加約4,900人。

失業人數（不經季節性調整）由今年3月至5月的116 200人下跌至4月至6月的114,700人，減少約1,500人。就業不足人數方面，今年4月至6月的數字為44,500人，與3月至5月的數字（44,700人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年4月至6月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與3月至5月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數的升幅稍為加快，上升6,400人至3,703,300人，勞動人口進一步上升4,900人至3,818,000人。失業人數下跌1,500人至114,700人。」

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，總就業人數及勞動人口的升幅主要受惠於經濟復甦，各行各業均處於缺人的狀態，而因疫情轉移到外地的投資亦逐漸回流，例如一些企業轉移到新加坡發展，合約到期後選擇重返香港。

莊太量預料，未來數月失業率將繼續維持在2.9%至3%的低水平，亦有機會進一步下降。翻查資料，截至2023年底，根據香港《公司條例》註冊的本地公司總數為1,430,758間，較2022年同比增加39,080間。他說：「金融等行業賺到錢，（復甦）趨勢會持續，就業（人數）會進一步上升。」

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