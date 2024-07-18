  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 17:29
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

失業率｜本港最新失業率為3%　學者料失業率將維持或有機會下降

社會

撰文： 黃穎津

發布時間： 7 分鐘前

最後更新： 4 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

本港最新失業率為3%，與3月至5月相同。（資料圖片）

政府統計處公布，本港今年4月至6月經季節性調整的失業率3%，與今年3月至5月的數字相同。就業不足率在該兩段期間亦保持不變，維持於1.2%的水平。

與今年3月至5月比較，在今年4月至6月期間，各行業的失業率（不經季節性調整）及就業不足率變動不一，但幅度普遍不大。

總就業人數由今年3月至5月的3,696,900人，上升至4月至6月的3,703,300人，增加約6,400人。同期的總勞動人口亦由3,813,100人上升至3,818,000人，增加約4,900人。

失業人數（不經季節性調整）由今年3月至5月的116 200人下跌至4月至6月的114,700人，減少約1,500人。就業不足人數方面，今年4月至6月的數字為44,500人，與3月至5月的數字（44,700人）大致相若。

勞工及福利局局長孫玉菡評論最新失業數字時表示：「今年4月至6月經季節性調整的失業率維持在3.0%的低水平，與3月至5月相同。就業不足率亦維持在1.2%不變。總就業人數的升幅稍為加快，上升6,400人至3,703,300人，勞動人口進一步上升4,900人至3,818,000人。失業人數下跌1,500人至114,700人。」

中大劉佐德全球經濟及金融研究所常務所長莊太量表示，總就業人數及勞動人口的升幅主要受惠於經濟復甦，各行各業均處於缺人的狀態，而因疫情轉移到外地的投資亦逐漸回流，例如一些企業轉移到新加坡發展，合約到期後選擇重返香港。

莊太量預料，未來數月失業率將繼續維持在2.9%至3%的低水平，亦有機會進一步下降。翻查資料，截至2023年底，根據香港《公司條例》註冊的本地公司總數為1,430,758間，較2022年同比增加39,080間。他說：「金融等行業賺到錢，（復甦）趨勢會持續，就業（人數）會進一步上升。」

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
今日 16:35
施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
食物安全｜菲律賓進口蟹樣本鎘含量超標　長期攝入可影響腎功能
今日 16:11
食物安全｜菲律賓進口蟹樣本鎘含量超標　長期攝入可影響腎功能
榮光禁令｜鄒幸彤申參與禁制令案被拒　上訴庭拒批上訴許可
今日 16:35
榮光禁令｜鄒幸彤申參與禁制令案被拒　上訴庭拒批上訴許可
幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案
今日 16:36
幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案
六合彩｜頭獎一注獨中攬達$4,700萬　即睇幸運攻略
今日 16:40
六合彩｜頭獎一注獨中攬達$4,700萬　即睇幸運攻略

你可能感興趣

施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
今日 16:35
施政報告｜謝偉銓促改革公務員薪酬調整機制　倡研低息按揭及首期貸款助置業
食物安全｜菲律賓進口蟹樣本鎘含量超標　長期攝入可影響腎功能
今日 16:11
食物安全｜菲律賓進口蟹樣本鎘含量超標　長期攝入可影響腎功能
榮光禁令｜鄒幸彤申參與禁制令案被拒　上訴庭拒批上訴許可
今日 16:35
榮光禁令｜鄒幸彤申參與禁制令案被拒　上訴庭拒批上訴許可
就業 失業 就業人數 勞工及福利局 失業率

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）