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DSE｜日練2小時征戰世青賽　男拔壁球港將考33分入港大醫科

升學教育

撰文： 沈佩珊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 36 分鐘前

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男拔壁球港將李天行DSE考33分，將入讀港大醫科。

【DSE／DSE 2024/DSE放榜/文憑試放榜/中學文憑試/拔萃男書院】中學文憑試（DSE）17日放榜，傳統名校拔萃男書院誕生一名「超級狀元」，同樣來自該校的李天行，考獲3科5**、1科5*及1科5的佳績。身兼港青壁球運動員和學生雙重身份的他，要兼顧學業，以及高強度的訓練和比賽，他不惜犧牲休息時間，把握機會溫習，努力耕耘後，終於收穫美滿結果。

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DSE｜每日訓練2小時為港征戰

來自拔萃男書院的李天行是一名港青壁球運動員，小時候受伯父和堂哥影響，走入壁球的世界。他認為，壁球是最全面的運動之一，需具備意志力、敏捷度、反應、體能、肌肉柔軟度，「好像永遠都摸不透，永遠都可以進步」。

作為學生運動員，天行每日放學後便要馬上趕到體院，換上球衣訓練，一練便是2小時，回到家中吃過晚飯後已經很晚，即使在復活節、聖誕節等假期，也要在訓練中度過。

天行身兼港青壁球運動員和學生雙重身份。（受訪者提供）

除了繁忙的訓練日程，天行仍需應付大大小小的比賽。為了代表香港出戰亞州青少年錦標賽和世界青少年錦標賽，背後付出了無數汗水，他坦言：

雖然辛苦，但有成果，能代表香港出賽，我覺得非常光榮。

在運動場上拼搏的同時，天行沒有忽略學業。他會犧牲玩遊戲及上社交平台的時間，又會善用小息和中午飯的閒暇溫習，在課堂上亦會非常專心，務求吸取最多的知識，減少溫書時間。

中四那年，他赴泰國參加亞青賽，導致未能如期應考期末考試。由於當時正值疫情，天行需要完成7日隔離才能回校補考，可惜第5天時，他的同房隊友確診新冠病毒，而他成為密切接觸者，需重新隔離7天，導致幾乎所有科目都需要延期應考。

不過，天行把握機會，利用隔離的時間溫習，「就是因為一個人困住在密閉空間，我可以專心一致地溫習，不受外界的騷擾」，最終考得全級第二的佳績。

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DSE｜立志從醫助人留港貢獻

天行於今屆DSE在數學、數學延伸部分單元一（M1）和化學均獲得5**，另有3科5**及1科5，最佳5科達33分。放榜當日，他正身處美國參加青少年錦標賽，在餐廳用膳時收到爸爸以訊息發來的成績單，形容心情「好特別、好興奮」，又對於達到預期的成績感到滿意。

而天行早前已透過「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）獲港大內外全科醫學士（MBBS）課程取錄。談到立志從醫的原因，天行表示自己一向鍾情科學，加上運動令他明白健康的重要，身體變得強壯之餘，生病次數亦減少，因此希望成為醫生幫助別人。

他提到，大學畢業後，預計會留港發展，「香港之所以繁榮，全靠香港人的努力」，他希望肩負起醫生的責任，運用所學的知識回饋社會，作出貢獻。

我其實也沒有宏大的夢想，只求身邊所有人活得健康快樂，已經足夠。

天行於DSE考獲3科5**、1科5*及1科5的佳績。（前排右三）（受訪者提供）

DSE｜竭盡全力報答父母

在運動和學業上都有優秀發揮，背後少不了父母作為最強後盾。天行透露，每次練習和比賽，爸爸媽媽都會到場支持。在學業方面，他們亦給予空間，讓天行自由發揮，在兒子迷失時又加以提點。

天行感謝父母的體諒，「他們見我讀書辛苦，不用我做家務，當我想幫手時，甚至會阻止我」。如今，天行以好成績報答父母，他說道：

我都為爸爸媽媽感到辛苦，所以竭盡全力，希望他們以我為榮。

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