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香港小姐丨郭珮文遊韓玩得夠貼地　素顏歎汗蒸幕添清純感

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

擁有「最強body」的港姐郭珮文（Juliana），向來大方在社交網站上分享性感照，令其完美S型曲線盡現人前，成為新一代網民寵兒！

近日郭珮文跟朋友去韓國旅行，體驗當地年輕人的生活，女神玩得夠晒貼地。

福祿壽訓練學院丨郭珮文陳懿德苦練側手翻　Juliana全程慌失失兼喊驚

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郭珮文嘆汗蒸幕

今趟旅程，郭珮文除了食韓燒和去Cafe打卡外，既然去當地網吧打機，此外更在該店Order食物，一碟炸雞盛惠4500韓元，約為25.5港元），體驗當地後生仔女的生活。

另外，郭珮文跟友去享受汗蒸幕，只見她素顏穿上浴衣，更趁機敷mask。此外，郭珮文以韓妹打扮示人，Tube top加運動褲，外披連帽外套，好多人留言讚靚又性感。

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