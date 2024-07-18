  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 19:14
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

樂壇天后｜容祖兒新歌邀AGA作曲　Joey換7個造型拍MV罕騷事業線

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

容祖兒推出新歌 《One Last Time》由AGA作曲。

日前，共12場的《容祖兒Eternity演唱會2024》於澳門新濠影匯綜藝館開鑼，演唱會上，祖兒（Joey）除透露正密鑼緊鼓籌備全新廣東大碟，又預告接下來的場數會大唱即將推出的新歌，其全新廣東作品《One Last Time》今日（7月18日）上架。

容祖兒演唱會丨天后容祖兒澳門開騷　深情演繹最新單曲《九秒九》送上驚喜

容祖兒新作由Aga作曲

《One Last Time》由江海迦（AGA）作曲、陳詠謙填詞，祖兒坦言一直都喜歡AGA，所以主動出擊，「佢係一個有才華嘅歌手，擅長創作R&B曲風，音樂觸感無容置疑。自己又有一段時間冇出快歌，就試吓問監製舒文，AGA有冇歌可以俾我，結果收到兩首Demo，好開心最後兩首都用到，其中一首就是《One Last Time》。」

歌詞方面，祖兒為陳詠謙設定一個有趣框架，稱「我要一首大家聽到會不自覺一齊唱，一齊跳嘅歌，用字唔駛好深，要深入淺出咁講出嗰份態度。所以當大家聽到副歌一句『愛你愛我 我對你霸佔一晚 你對我霸佔一世 通通不阻你發揮』自自然然手腳會郁，亦都已經可跟住唱。」

點擊圖片放大
+6
+5

Joey拍MV換七個造型

為了貫徹歌曲中要將面對末日的荒誕態度實踐出來，用自己態度，活出一套末世日常，MV中祖兒化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。

兩日的拍攝，祖兒換7個造型，遊走香港多個場景，包括花園街、尖沙咀美麗都大廈、電車廠等，稱：「其實都唔係一啲隱世難搵嘅秘景，相反係大家每日都可能會經過嘅地方，不過只係大家冇嘗試以另一角度欣賞。」

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

戲言世界末日要攬住歌迷一齊死

最後，導演更搭建一個廢墟般的家，期間會經歷百年一遇暴雨，又有猛烈的龍捲風，種種災難都比喻世界末日的來臨，但祖兒仍安坐家中，自在地唱投入地跳。

問到祖兒如果真的遇到末日，會選擇怎樣過？她說：「我會開一個最大型嘅世界末日狂歡party演唱會，希望同班歌迷狂歡到最後一刻，大家攬住一齊……死，哈哈，就算世界末日都要開開心心咁過！」

容祖兒新歌《One Last Time》。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

群星出席俞琤70歲生日派對　容祖兒遇林青霞吳慷仁即變小粉絲集郵
16:14 2024/04/17
群星出席俞琤70歲生日派對　容祖兒遇林青霞吳慷仁即變小粉絲集郵
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
12:19 2024/06/18
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
14:07 2024/06/25
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
MIRROR成員丨Ian《以孤獨命名》回歸虐心式情歌　陳卓賢邀許恩怡任MV女主角續前緣
10:45 2024/07/03
MIRROR成員丨Ian《以孤獨命名》回歸虐心式情歌　陳卓賢邀許恩怡任MV女主角續前緣
MIRROR成員丨Anson Lo沖繩拍《Hey Hey OK!》MV　教主海邊玩水：返起細路仔時
今日 12:02
MIRROR成員丨Anson Lo沖繩拍《Hey Hey OK!》MV　教主海邊玩水：返起細路仔時

你可能感興趣

群星出席俞琤70歲生日派對　容祖兒遇林青霞吳慷仁即變小粉絲集郵
16:14 2024/04/17
群星出席俞琤70歲生日派對　容祖兒遇林青霞吳慷仁即變小粉絲集郵
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
12:19 2024/06/18
COLLAR成員丨Marf邀Jeffrey任《TXT or CALL》MV男主角　邱彥筒透露今年音樂發展計劃
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
14:07 2024/06/25
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
容祖兒 江海迦 娛樂人物職業 歌手 MV 娛樂機構 娛樂行業

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）