樂壇天后｜容祖兒新歌邀AGA作曲　Joey換7個造型拍MV罕騷事業線

▲ 容祖兒推出新歌 《One Last Time》由AGA作曲。

日前，共12場的《容祖兒Eternity演唱會2024》於澳門新濠影匯綜藝館開鑼，演唱會上，祖兒（Joey）除透露正密鑼緊鼓籌備全新廣東大碟，又預告接下來的場數會大唱即將推出的新歌，其全新廣東作品《One Last Time》今日（7月18日）上架。

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容祖兒新作由Aga作曲

《One Last Time》由江海迦（AGA）作曲、陳詠謙填詞，祖兒坦言一直都喜歡AGA，所以主動出擊，「佢係一個有才華嘅歌手，擅長創作R&B曲風，音樂觸感無容置疑。自己又有一段時間冇出快歌，就試吓問監製舒文，AGA有冇歌可以俾我，結果收到兩首Demo，好開心最後兩首都用到，其中一首就是《One Last Time》。」

歌詞方面，祖兒為陳詠謙設定一個有趣框架，稱「我要一首大家聽到會不自覺一齊唱，一齊跳嘅歌，用字唔駛好深，要深入淺出咁講出嗰份態度。所以當大家聽到副歌一句『愛你愛我 我對你霸佔一晚 你對我霸佔一世 通通不阻你發揮』自自然然手腳會郁，亦都已經可跟住唱。」

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Joey拍MV換七個造型

為了貫徹歌曲中要將面對末日的荒誕態度實踐出來，用自己態度，活出一套末世日常，MV中祖兒化身導演，自編自導自演一場世界末日，從而演繹在末世中嬉戲到底的快樂無際。

兩日的拍攝，祖兒換7個造型，遊走香港多個場景，包括花園街、尖沙咀美麗都大廈、電車廠等，稱：「其實都唔係一啲隱世難搵嘅秘景，相反係大家每日都可能會經過嘅地方，不過只係大家冇嘗試以另一角度欣賞。」

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戲言世界末日要攬住歌迷一齊死

最後，導演更搭建一個廢墟般的家，期間會經歷百年一遇暴雨，又有猛烈的龍捲風，種種災難都比喻世界末日的來臨，但祖兒仍安坐家中，自在地唱投入地跳。

問到祖兒如果真的遇到末日，會選擇怎樣過？她說：「我會開一個最大型嘅世界末日狂歡party演唱會，希望同班歌迷狂歡到最後一刻，大家攬住一齊……死，哈哈，就算世界末日都要開開心心咁過！」

▲ 容祖兒新歌《One Last Time》。

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