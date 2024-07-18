登革熱｜今年37宗登革熱個案9成由外地輸入　防護中心：全球發病率增外遊籲防蚊

▲ 衛生防護中心聯同食環署召開記者伯，呼籲市民需要防蚊。(朱永倫攝)

衛生防護中心今（18日）表示，截至昨日（17日），本港今年錄37宗登革熱個案，逾9成由外地輸入。中心指，今年夏季天氣特別炎熱及多雨，有利蚊媒繁殖，加上市民於暑期外遊，不排除稍後會有更多感染個案，呼籲市民外遊時採取防蚊措施。

衛生署衛生防護中心傳染病處首席醫生吳東尼表示，截至昨日，本港錄得37宗登革熱個案，34宗屬輸入個案，當中15名患者曾到印尼外遊，其餘包括馬來西亞及泰國等。中心指，2014-2019年期間，曾錄得2-198宗個案，目前個案數字顯示於疫情後有回升。

天瑞（一)邨居民抽血結果呈陰性

中心早前公布，6月於天水圍天瑞（一)邨的兩宗蚊患個案。中心表示，兩名患者除住所相近外，並沒有其他重疊的活動軌跡，住所距離均在白紋伊蚊飛行距離範圍内。

吳東尼指，衛生防護中心進行主動個案追蹤及健康監察。截至昨日，中心成功聯絡超過2000戶，約5200名居民，為12名包括患者的家人、最近曾出現登革熱病徵等的區內居民抽取血液樣本作檢測所有結果為陰性；另有一名醫院呈報的懷疑個案最後檢結果為陰性。食環署則表示，錄得兩宗個案後，於附近收集到435宗白蚊伊蚊成蚊，當中全部個案呈陰性。

吳東尼表示，全港白紋伊蚊監察顯示地區內白紋伊蚊的分布情況頗為廣泛，今年夏季天氣特別炎熱及多雨，有利蚊媒繁殖。另外，市民於暑期外遊，有機會引入外地感染個案，即使沒有症狀，亦有機會傳染病毒予本地白紋伊蚊，不排除稍後會有更多感染個案。

吳東尼提醒，登革熱患者會出現發燒、嚴重頭痛、後眼膜痛及嘔吐等症狀，約有5%患者更會發展成重症，導致血液循環系統衰竭、休克及死亡；二次感染者重症出現率更會增加至5至8成，市民不容忽視 。

▲ 傳染病處首席醫生吳東尼表示，本港登革熱水平疫情後回升。(朱永倫攝)

衞生防護中心健康促進處主任梁耀康指，登革熱的全球發病率在去年顯著增加，美洲地區今年更錄得歷史新高。當局建議，如市民如打算前往登革熱流行的地方，應採取額外的預防措施，避免受到蚊子叮咬；從受影響地區回來後14天內須繼續使用昆蟲驅避劑作為防蚊措施。市民日常可以穿上淺色長袖衫褲，及噴上含有避蚊胺的驅蚊劑，一旦出現登革疫的病徵，應盡快求醫。