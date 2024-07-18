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生離死別｜18歲癌末男子彌留被擋路終離世　親友欲尋司機「靈堂道歉」民俗專家1理由籲勿做

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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【生離死別／彌留／救護車／擋路／尋人啟事／起底／民俗專家】近日台灣一名18歲癌末男病人在彌留之際，乘搭救護車準備回家度最後時光，惟救護車在途中遭受阻失，前車被屢次鳴笛示警仍沒有讓路，結果病人在路途上就已斷氣，遺憾離世；其家屬事後於網上發文尋人，要求該名私家車司機到靈堂道歉。其後有網民成功起底該名司機及資料，但有民俗專家受訪稱，此舉反而會為死者帶來「麻煩」，建議不要再尋涉事司機。

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網民成功起底擋路司機

綜合台媒報道，台灣一名18歲癌末少年上周二（9日）病情急劇惡化，院方向其家人表示已進入彌留狀態，其家人向醫院提出要求，希望能讓病人回家共聚最後時光。醫院答應要求，隨即安排救護車把病人送回位於嘉義的家鄉，但救護車行經國道一號時，受到前車阻塞道路；救護車司機眼見前車沒有讓路，故鳴笛示警，惟屢次鳴笛後仍沒有讓路，最終病人在路途上斷氣，無法撐到回家與家人道別。

死者家屬對此感到遺憾又悲憤，隨後在社交平台Threads發文附上圖片希望尋人，請私家車司機到靈堂道歉。帖文隨即引來熱烈討論，其後有網民成功起底該名司機及其個人資料，促請事主向死者家屬道歉。

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民俗專家：會給死者帶來「麻煩」

針對死者家屬希望私家車司機到靈堂道歉，以及網民起底的行為，台灣民俗專家廖大乙受訪指出有機會影響死者在陰間的靈魂。

廖大乙解釋，此2種行為反而會給死者帶來「麻煩」，因為他年僅18歲，而被指控阻擋道路的司機年紀肯定比他大，華人本來就有「長輩不得祭祀晚輩」的習俗，因此如果該名司機真的前往靈堂道歉，死者在陰間可能會遭受審問，對其靈魂並不是一件好事。專家亦強調，死者本身身體狀況已經充滿了未知數，把問題歸咎於司機擋路並不公平。

廖大乙於昨日亦在其專頁上提醒大家，「不要自找麻煩」。

台灣國道公路警察局日前針對事件作出回應，檢視過相關影片後發現救護車確實遭到前車擋路，多次鳴笛和亮起警示燈後仍沒有立即避讓救護車，如果有接獲相關市民檢舉將會依照法例給予新台幣3,600元罰款、吊銷駕照的處分；此外，桃園市衛生局亦表示，救護車載送臨終病患回家不屬於「緊急事件」，依照規定不能使用警鳴器，如果當局決定開罰，還需釐清救護車所屬縣市，再交由相關機構進行認定及處分。

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