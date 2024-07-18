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新聞之花丨TVB主播周可茵現身多啦A夢展覽　樣子甜美被讚似真人版靜香

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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周可茵被讚似真人版靜香。

TVB「新一代靚女主播」周可茵（Yomi）近日現身《100%多啦A夢&FRIENDS》展覽，又與場內的公仔不停打卡拍照，留言：「鄧凳戥登當時唔少得多啦嘅朋友仔💕好開心🥹期待已久被多啦包圍」似乎她也很喜歡多啦A夢。

新聞之花丨TVB主播晒舊照網民錯重點? 　 周可茵禾稈冚珍珠【多圖】

被讚像真人版靜香

其中一張相她與靜香合照，加上當日Yomi與靜香一樣穿上粉紅色衫，被網民大讚她猶如真人版靜香，絕對是人見人愛。

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做過三個新聞台

樹仁傳理系畢業的周可茵於2017年加入Now新聞台，未夠一年就轉投亞視，擔任財經節目《贏家online》主播。及至2018年，周可茵跳糟至無綫，擔任互動新聞台常任主播，當年報導颱風「山竹」襲港而獲觀眾關注。

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