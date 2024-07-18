食用安全︱「農夫山泉」強調產品非礦泉水　拆解礦泉水VS天然水VS純淨水【首選呢款飲用水最有益】

▲ 「農夫山泉」強調產品非礦泉水，拆解礦泉水VS天然水VS純淨水【首選呢款飲用水最有益】

【消委會/農夫山泉/飲用水/天然水/礦泉水/純淨水/礦物質】消委會今日（18日）發表聲明，向日前指「農夫山泉飲用天然水」溴酸鹽含量達歐盟上限的檢測結果致歉。「農夫山泉」強調，有關產品既不是「天然礦泉水」，亦非「純淨水」，而是「飲用天然水」。消委會將該樣本改列為一獨立類別「飲用天然水」後重新評分，重申測試的全部樣本均可安心飲用。而究竟天然水、礦泉水與純淨水有何差別？日常飲水應該選擇哪種水最好？内地官方對此有詳細拆解。

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農夫山泉有口號稱：「我們不生產水，我們只是大自然的搬運工」，突顯其飲用天然水的特質。北京疾病預防控制中心曾發文指出，市面上的瓶裝水和桶裝水均屬於包裝飲用水，常見可分為3類：純淨水、天然水或天然泉水、礦泉水。這3類飲用水主要按水源及處理工藝導致的成分含量區分：

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總括而言，包裝水生產基本工藝為過濾和殺菌，其中純淨水過濾精度更高，而天然水及礦泉水著重保留原有的礦物質和微量元素。通常情況下，礦物質含量排行以：純淨水（無礦物質）< 天然水 < 礦泉水。

礦物質含量愈高愈有益？

北京疾控表示，水並非越「純淨」越好，因水中天然的微量元素和礦物質是寶貴的營養和健康資源，例如有科學研究顯示，水中適量的鈣、鎂元素，對於心血管健康具有保護作用。另外，世界衛生組織（WHO）亦指出，長期飲用不含礦物質的水，可直接或間接導致身體對有益礦物質的低吸收甚至零吸收。所以，純淨水不宜作為單一的日常長期飲用水。

不過，礦物質含量越高也不代表對人體健康越有益。北京疾控指出，礦物質含量過高的水並非人人皆宜，譬如有研究認為，嬰幼兒腎臟發育不成熟，若飲用水中礦物質含量過高，會加重腎臟負擔。另外，兒童和腎功能衰弱人群，例如腎透析患者、高齡老人等，應避免長期單一飲用含鍶元素過高的水，否則可能會造成骨骼健康風險。

而在澳門「2023年度瓶裝飲用水品質抽查報告」中，抽查的瓶裝飲用水樣本共30批次，包括蒸餾水、有氣水、礦泉水、礦物質水、純淨水、天然礦泉水、鹼性水等，就瓶裝飲用水樣本中的臭和味、色度、濁度、肉眼可見物、耗氧量、砷、鉛、汞、鉻、鎘、硒、氰化物、硝酸鹽、亞硝酸鹽、溴酸鹽、三氯甲烷、四氯化碳、銅綠假單胞菌、大腸菌群、埃希氏大腸桿菌、腸球菌（僅限天然礦泉水）、厭氧亞硫酸鹽梭狀芽孢桿菌（僅限天然礦泉水）進行檢測。

檢測結果顯示，全部30批次瓶裝飲用水樣本的各項指標均符合指引要求，未見異常，其中就包括「農夫山泉飲用天然水」。但澳門市政署食品安全廳有提醒，嬰幼兒的腎臟代謝功能還未發育完全，故不建議使用礦泉水或礦物質水來沖調嬰幼兒配方奶粉。

1類飲用水最有益

除了包裝飲用水，其實有一種日常飲用水是最經濟實用。北京疾控建議，最能滿足人體健康的首選飲用水，其實就是「凍滾水」：

自來水取自地表或地下的天然水源，經過煮沸，既可以殺滅其中的微生物，又能有效去除余氯、鹵代甲烷等易揮發的物質，同時保留了對人體有益的礦物質。價格低廉、製取簡單、方便快捷。

除了「飲啱水」，北京疾控還提醒大家要飲用足量的水，及遵循「少量多次」原則：

成年人每日飲水量建議在1500至1700毫升；不要等到口渴時才喝水。

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