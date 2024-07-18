東張西望何伯丨「新何太」對何伯達容忍度臨界點　公開大罵對方：你係咪教唔精呀？　　

▲ 「新何太」在直播時鬧爆何伯。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上TVB節目《東張西望》而揚名何伯與「新何太」，雖然TVB已不再採訪他們，不過何伯夫婦卻似乎很享受成名的感覺，一直開直播。

最初，「新何太」現身《東張西望》時表現得小鳥依人，而且更表明無論如何也要守衛這段感情，就算多艱苦也要照顧何伯，簡直可歌可泣、蕩氣迴腸。

不過隨時間洗刷，何伯與「新何太」感情似乎面對非常大考驗，最近「新何太」在直播時用普通話表示會考慮網民離婚改嫁去美國的建議，「新何太」意想不到鏡頭外何伯聽得懂普通話，對此決定大力反對，更激動流淚。

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國 何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床

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東張西望何伯丨「新何太」不滿丈夫入鏡

「新何太」對丈夫說：「你唔好喊啦！你冇能力就要認㗎啦！」何伯回答：「你知唔知我個心有幾痛！我以為搵到個真心對我嘅老婆。」

何伯不滿地說：「我睇住個老婆同人上床，我幾難頂呀？」但思想開放的「新何太」卻回答：「如果人哋娶我嗰個睇得開呢？人哋美國生活嘅人開通呢？」

其實「新何太」對何伯忍耐可說近乎零，「新何太」在揚言嫁去美國之前，其實已在鏡頭前大罵何伯。

▲ 「新何太」不滿丈夫入鏡並擋住鏡頭。

話說，家中對住鏡頭直播時，鏡外何伯因為要取東西而入鏡，頭部更擋住鏡頭，「新何太」立即大發雷霆用力推開丈夫，並罵道：「做乜被人影到你！」何伯無奈地稱：「要攞嘢。」

「新何太」聽後更火滾，罵道：「你兜過去攞唔得咩！你係咪教唔精呀？」並用凌厲眼神望住何伯，與昔日在《東張西望》陰聲細氣的「新何太」判若兩人，「新何太」更埋怨何伯會連累她帳號被封。

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東張西望何伯丨關劉德華事？

「新何太」此話因為或因之前的一件事。近日，一條何太直播片段在小紅書廣傳，片中可見「新何太」用普通話猛鬧鏡頭外的何伯：「你再來真的害死我了，真的是……」更多次向何伯怒目而視，然後再罵：「出去坐！」

當時何伯正在聽劉德華的歌曲，猜測因直播時出現有版權的歌曲會令何太帳號扣分，因此何太稱：「兩次都是因為你！在旁邊搞我！」、「扣了多少你不知道？扣到都沒分了，沒分了……你真的是！」

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