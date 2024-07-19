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2024書展優惠｜書展家長必掃特價貨推介　$10本英文書+$5一打筆+Chiikawa盲盒

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 52 分鐘前

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熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

書展正在灣仔會展舉行中，展期至下星期二，場內多個攤位的兒童書及開學用品進行大特價，TOPick親子記者為大家直擊必掃最抵優惠！

【親子好去處/書展2024/香港書展/灣仔會展/優惠/特價書】一年一度書展於17日在灣仔會展開鑼，展期直至23日（星期二），今年以「影視文學」為年度主題，場內場外佈滿港產電影作品充滿懷舊味道的裝飾，其中最吸睛必數「九龍城寨」模型，勾起不少市民回憶。而場內多個攤位的補充練習及兒童書亦進行大特價，TOPick記者為大家現場直擊家長必掃特價貨！

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書展優惠2024｜課室教材出版套裝6折起

售賣各類中小學練習的課室教材出版小學套裝優惠低至6折起，買滿$800送親子購物車一部，買滿$1,200更可以免費送貨上門！

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書展優惠2024｜新雅文化全場圖書8折

全場兒童圖書8折，指定圖書買3本有7折，套裝方面1套8折、3套75折、5套7折，下載會員APP更可即享78折優惠！

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書展優惠2024｜樂思教育出版低至69折

樂思教育是現場最多家長掃貨的攤位，攤位外人流不絕，其中最多人買的就是超筍暑期作業3本只需$108，另外小學套裝練習低至69折、新書及熱賣補充系列一律8折等優惠！

小學套裝練習低至69折、新書及熱賣補充系列一律8折！（任薏攝）

書展優惠2024｜SMARTKIDS英文書$10起

英文兒童書設特價$20區、$30區、$40區，以及$100/3本優惠區，多本英文書更減至$10/1本！

書展優惠2024｜牛津出版小學練習85折

在牛津大學出版社小學練習買1本都打85折，而攤位設有點讀筆教材，不少家長紛紛前來了解。

牛津大學出版社小學練習買1本都有85折。（圖片來源：Facebook@牛津家長天地- 牛津大學出版社）

書展優惠2024｜教育出版社小學練習$20

香港教育圖書購買有限公司更推出限量特價，包括中、英、數試前特訓等指定小學練習低至$20一本，同樣值得留意的是購買小學正價、新書、備試補充練習單本打85折、5本或以上8折、10本或以上都有75折優惠！

中、英、數試前特訓等指定小學練習低至$20一本。（任薏攝）

書展優惠2024｜文具佬扭蛋$10 chiikawa盲盒$15

文具專賣店「文具佬」亦有書展限定優惠，扭蛋池$10/粒、$20/3粒！以及有大量Chiikawa及Sanrio系列盲盒，最平$15起！買滿$200可享全場88折！

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書展優惠2024｜Pilot Pen多款限定優惠

Pilot Pen多款文具推出限定會場超筍價$10一支熒光筆，還有40周年大優惠$40/6支FRIXION Light「擦得甩」螢光筆！

Pilot Pen推出40周年大優惠$40/6支 FRIXION Light「擦得甩」螢光筆優惠！（圖片來源：Facebook@Pilot Pen Hong Kong）

書展優惠2024｜學文出版社文具買10送1

學文出版攤位有多款可愛文具，其中文具特區任揀買10送1，需要準備開學用品的家長千萬不要錯過！

書展優惠2024｜M&G STATIONARY鉛筆$5/12支

海賊王造型HB鉛筆只需$5有12支，還有多款精美文具低至$10就有交易！

多款精美文具低至$10就有交易！（圖片來源：Facebook@M&G Stationery HK Ltd）

書展優惠2024｜城邦書店特價書$10起

在城邦特價書專區中，大部分書最平低至$10，記者推薦育兒類書籍，包括《最幸福的胎教書》等都只賣$10/1本！

活動詳情：

香港書展2024
展覽日期：2024年7月17至23日（即日起至星期二）
展出地點：香港會議展覽中心

香港書展開放時間：
7月17至22日 - 上午10時至晚上10時
7月23日 - 上午9時至下午5時

香港運動消閒博覽及零食世界開放時間：
7月17至18日 - 上午10時至晚上9時
7月19至20日 - 上午10時至晚上10時
7月21至22日 - 上午10時至晚上9時
7月23日 - 上午9時至下午5時

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