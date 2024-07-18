亞洲星光大道丨陳蕾淖文「星光一班」RE-U　網民提議周國豐叫羅力威參加《中年好聲音3》

▲ 《亞洲星光大道》RE-U。

亞視選秀節目《亞洲星光大道》自2009年7月19日首播，當年「星光一班」羅力威、陳蕾、古淖文、譚杏藍等昔日參賽者日前齊聚，連主持曾寶儀、林曉峰，以及評審肥媽、張佳添、周國豐及幕後人員齊現身慶祝節目播出15周年。可是，當年奪亞軍的亢帥克未有出席。

首屆《亞洲星光大道》比賽內，羅力威奪得冠軍，而且在當時超弱亞視取得一定名氣，有不少粉絲。至於陳蕾及古淖文分別取第四及第五名，陳蕾後來更加成為歌后，古淖文多年後參加《中年好聲音2》奪冠。

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羅力威樸素到場

當日由肥媽親炮製大餐，周國豐在個人社文平台分享聚會照片寫道︰「仲記得呢個節目嘛？#亞洲星光大道，當年係2009年7月19 喺亞洲電視首播，仲有幾日，輾轉15年啦。估你唔到，喺今日2024年7月16，我哋⋯再重聚。辛苦晒肥媽好好味呀！」

至於當年奪季軍蔡梓銘轉行做中醫，周國豐與她合照並稱︰「蔡梓銘幫我把脈，然後大叫：『你X街啦！』妖！點解大個咗，佢變咗一個壞人。」

另外，羅力威打扮樸素，有網民表示一時間認不出他，也有網民提議周國豐叫羅力威參加《中年好聲音3》。

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