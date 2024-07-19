捷旅及大洋郵輪帶你環「郵」世界 全球50條航綫折扣高達6折優惠

人生有限，旅行是為了放大生命的極限，因此很多人都把「環遊世界」列入人生清單，到世界不同國度探索，見識不同的文化和風景。如果以乘搭郵輪方式環遊世界，又會是一種怎樣的感覺呢？以精選深度行程著稱的大洋郵輪（Oceania Cruises），現正推出年度夏日限定優惠，為全球50條航綫提供高達6折優惠！

▲ 以精選深度行程著稱的大洋郵輪（Oceania Cruises），旗下海濱號於2022年全面翻新，展現全新的奢華時尚感。

夏季優惠不容錯過 探索獨特航綫

大洋郵輪成立於2002年，憑着一流的貼心服務和獨特的環球航綫，成功在豪華郵輪界建立了良好的口碑，而且每艘郵輪的船員乘客比例為1:1.5，致力滿足每一位乘客的需求。今年暑期，大洋郵輪推出夏日限定優惠，由即日起至8月27日前報名指定的全球50條航綫，可享受高達6折的預訂指定套房和客艙優惠。乘客可以搭乘大洋郵輪旗下的8艘中小型郵輪，前往一些大型郵輪無法停靠的獨特港口，發掘別樣「旅郵」體驗！

▲ 大洋郵輪夏季40%預訂折扣，附加「simply MORE」優惠。

「simply MORE」優惠豐富 出遊體驗更精彩

大洋郵輪致力為乘客創造無拘無束的出遊體驗，免除安排「食住行」的煩惱，為享有夏日限定折扣的旅客提供「simply MORE」優惠！其中包括可以享用船上特色餐廳，免費品嘗香檳、頂級葡萄酒和啤酒。而每艙房的前兩位旅客還可以獲得高達1,400美元的岸上觀光消費額，令旅程内容更加豐富。另外，所有旅客均可享有免費無限Wi-Fi上網服務和預付小費等，提供更多細節化的服務和更佳旅程體驗！

▲ 大洋郵輪被譽為海上Foodie天堂，其中有前法國總統御廚Jacques Pépin 作為廚藝總監，為乘客帶來海上頂級美食佳餚。

▲ 大洋郵輪的海景露台客艙，以意大利雲石訂造家具，營造奢華度假風。

▲ 乘客在露天咖啡廳享用美點的同時，可飽覽漫無邊際的海景。

為了讓旅客在郵輪旅程中盡情享受，Jetour捷旅提供專業郵輪服務，包括一站式預訂全球郵輪產品、專人推薦適合的郵輪產品和最新優惠、一站式安排往返郵輪登船/離船地點的機票、酒店及交通接送安排、精心安排登船前和離船後的旅程、提前安排和代訂岸上觀光活動、特色餐廳和船上活動等，並可協助網上預辦郵輪公司的登船手續。

9晚戀上歐國風情 漫遊地中海4國

大洋郵輪旗下的遠洋號將在2025年5月26日於西班牙的巴塞隆拿出發，展開為期9晚的地中海之旅，沿途可去到有「地中海心臟」之稱的馬爾他首都——瓦萊塔。那有很多巴洛克式的建築，充滿復古氛圍。之後還會經過土耳其和希臘，旅客可以看到土耳其的蘇丹艾哈邁德清真寺，欣賞這座壯麗的特色建築，還有希臘的第一大港比雷埃夫斯港，臨近愛琴海，乘客可以漫步在港邊，然後選上一家面朝大海的希臘菜餐館，迎着海風，盡情享受這愜意的時刻！

大洋郵輪「遠洋號 Marina」9 晚航遊西班牙、馬爾他、希臘、土耳其

出發日期：2025/05/26

詳情：按此

▲ 位於土耳其的蘇丹艾哈邁德清真寺，又名藍色清真寺，是土耳其最具象徵性的宗教建築之一。

7日玩轉星馬泰 玩盡熱帶度假天堂

而在下年的4月3日，乘客可以跟隨憲章號前往東南亞一帶，用7天玩遍新加坡、馬來西亞、泰國三地。第一站先到新加坡，其豐富的景點可以讓乘客玩得不亦樂乎，包括超級樹、魚尾獅公園和牛車水等。之後憲章號駛往馬來西亞，可以參觀檳城大會堂，偌大的白色建築物外觀足以令人驚嘆。而在泰國的布吉島，乘客可以盡情享受在熱帶度假天堂的樂趣，與親朋好友一起衝浪、滑水！

大洋郵輪「憲章號 Regatta」7晚新加坡、馬來西亞、泰國

出發日期：2025/04/03

詳情：按此

▲ 馬來西亞的檳城大會堂，被列為國家文物。

11日穿越南洋國度 遊歷繁華都市

但如果想玩久一點的乘客，就可以參加為期11天的東南亞海濱號之旅，在2025年3月10日出發。除了新加坡和馬來西亞外，還會前往汶萊和菲律賓，乘客可以下船去參觀奧馬爾·阿里·賽義夫丁蘇丹清真寺和馬尼拉大教堂，感受其獨特的建築魅力。最後郵輪會到台灣及香港，乘客可以自由逛街和品嘗各種美味的當地小吃，讓旅程更加輕鬆愉悅。

大洋郵輪「海濱號 Riviera」11晚新加坡、汶萊、馬來西亞、菲律賓、台灣、香港之旅

出發日期：2025/03/10

詳情：按此

▲ 被譽為亞太地區最壯觀的清真寺之一的汶萊奧馬爾•阿里•賽義夫丁蘇丹清真寺。

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