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星二代｜楊潮凱女兒幼稚園畢業自信表演　難忘N班結業禮受驚嚇到喊：爸爸感到驕傲

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

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楊潮凱女兒幼稚園畢業自信表演，回憶N班結業禮受驚嚇到喊：「爸爸為你感到驕傲！」。

【楊潮凱/幼稚園畢業/星二代】7月畢業季度，不少藝人於社交平台分享仔女畢業喜悅。近日，楊潮凱於社交平台上載女兒幼稚園畢業舞蹈的影片，當中加插了N班結業禮受驚嚇到喊的片段，經歷過不同年紀的典禮後有感而發，大讚女兒今年能夠自信地跳完一隻舞，感覺好神奇，還寫下「爸爸為你感到驕傲！」

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楊潮凱於2013年與交往11年的圈外初戀女朋友、中學教師江玉儀結婚，結束長達11年的愛情長跑，2018年誕下7磅重之女兒Catharine。眨眼Catharine已幼稚園畢業，楊潮凱驚訝女兒竟能自信地跳完一隻舞，作為爸爸非常感動。他形容這一年來，看著女兒每日努力地綵排，緊張得只記著舞步，又只顧低頭望著地下跳，爸爸見狀實行多加鼓勵，「你已經跳得好好呀，俾啲信心自己，如果可以跳嘅時候展露笑容就更好喇！」

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楊潮凱表示表演當日，眼見女兒雖然偶爾跳錯、忘記舞步，但小臉蛋亦不忘掛上笑容，一問之下，原來女兒將爸爸早前的教導緊記於心，令楊潮凱感動不已，自覺女兒真的長大了，他還寫下：「爸爸為你感到驕傲！」

宣布楊家將會迎接一位新成員。（IG圖片）

楊潮凱除了分享畢業典禮，早前還大曬太太孕照，宣布楊家將會迎接一位新成員，而這位成員是男孩子，湊夠一個「好」字！並多謝大家的祝福，圈中好友紛紛留言祝賀，當中包括︰洪永城、謝安琪、龔嘉欣、連詩雅等。

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