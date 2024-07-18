打擊毒品｜海關搗破空運包裹販毒案　檢市值共約1,700萬元毒品

▲ 海關搗破空運包裹販毒案，檢市值共約1,700萬元毒品。（曾秋文攝）

海關搗破空運包裹販毒案。海關毒品調查科機場調查科調查主任督察卓主烽今日（18日）表示，在7月4至17日在機場和市內破獲6宗利用共享辦公室入口毒品案件，檢獲25公斤冰毒和5公斤可卡因，市值約1,700萬元。

在7月4日人員透過風險評估在機場檢查一件從美國抵港、報稱載有座椅的空運包裹，檢查時發現X光影像有可疑，打開檢查發現內有5公斤冰毒，收貨地址位於港島的共享辦公室。經調查後發現同一名寄件人在7月份開始以相同手法透過同一間物流公司，企圖將其他可疑包裹寄到相同的辦公室。

▲ 海關搗破空運包裹販毒案，檢市值共約1,700萬元毒品。（曾秋文攝）

至7月5日，人員在機場和本港多個物流倉庫截獲另外5件從美國抵港、報稱座椅和玩具的空運包裹，檢獲20公斤冰毒和5公斤可卡因。海關相信不法份子會到來提貨，於是展開監控遞送行動，在7月17日於黃竹坑拘捕一名38歲男子，他報稱無業。

此外，昨日（17日）人員在機場截查一名由馬來西亞吉隆坡抵港的香港男子，清關時發現寄艙行李X光影像可疑，發現多包魚糧，包裝中有6公斤冰毒，遂拘捕該名23歲男子，相信他受聘由馬來西亞運送毒品到港，報酬約7至8萬元。

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