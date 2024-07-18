  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 19:15
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打擊毒品｜海關搗破空運包裹販毒案　檢市值共約1,700萬元毒品

社會

撰文： 曾秋文

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

海關搗破空運包裹販毒案，檢市值共約1,700萬元毒品。（曾秋文攝）

海關搗破空運包裹販毒案。海關毒品調查科機場調查科調查主任督察卓主烽今日（18日）表示，在7月4至17日在機場和市內破獲6宗利用共享辦公室入口毒品案件，檢獲25公斤冰毒和5公斤可卡因，市值約1,700萬元。

在7月4日人員透過風險評估在機場檢查一件從美國抵港、報稱載有座椅的空運包裹，檢查時發現X光影像有可疑，打開檢查發現內有5公斤冰毒，收貨地址位於港島的共享辦公室。經調查後發現同一名寄件人在7月份開始以相同手法透過同一間物流公司，企圖將其他可疑包裹寄到相同的辦公室。

海關搗破空運包裹販毒案，檢市值共約1,700萬元毒品。（曾秋文攝）

至7月5日，人員在機場和本港多個物流倉庫截獲另外5件從美國抵港、報稱座椅和玩具的空運包裹，檢獲20公斤冰毒和5公斤可卡因。海關相信不法份子會到來提貨，於是展開監控遞送行動，在7月17日於黃竹坑拘捕一名38歲男子，他報稱無業。

此外，昨日（17日）人員在機場截查一名由馬來西亞吉隆坡抵港的香港男子，清關時發現寄艙行李X光影像可疑，發現多包魚糧，包裝中有6公斤冰毒，遂拘捕該名23歲男子，相信他受聘由馬來西亞運送毒品到港，報酬約7至8萬元。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案
今日 16:36
幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案
六合彩｜頭獎一注獨中攬達$4,700萬　即睇幸運攻略
今日 16:40
六合彩｜頭獎一注獨中攬達$4,700萬　即睇幸運攻略
失業率｜本港最新失業率為3%　學者料失業率將維持或有機會下降
今日 17:22
失業率｜本港最新失業率為3%　學者料失業率將維持或有機會下降
珍惜生命｜長沙灣呈祥道近明愛醫院　有人跳橋送院不治
今日 17:06
珍惜生命｜長沙灣呈祥道近明愛醫院　有人跳橋送院不治
登革熱｜今年37宗登革熱個案9成由外地輸入　防護中心：全球發病率增外遊籲防蚊
今日 17:08
登革熱｜今年37宗登革熱個案9成由外地輸入　防護中心：全球發病率增外遊籲防蚊

你可能感興趣

幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案
今日 16:36
幼稚園｜右思維幼稚園續辦全部學生9月如常開學　已向付建校費家長提出緩解方案
六合彩｜頭獎一注獨中攬達$4,700萬　即睇幸運攻略
今日 16:40
六合彩｜頭獎一注獨中攬達$4,700萬　即睇幸運攻略
失業率｜本港最新失業率為3%　學者料失業率將維持或有機會下降
今日 17:22
失業率｜本港最新失業率為3%　學者料失業率將維持或有機會下降
罪案 吉隆坡 馬來西亞 海關 香港 美國 黃竹坑

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）