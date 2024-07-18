  • 27°C
香港時間 : 2024718日 (四) 19:15
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

反黑英雄丨丘梓謙動作戲九成半親身上陣　蔥頭狂操「朱古力肌」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月17日）一集揭殺死番茄（林俊其飾）的真兇竟是膽小又怕事的「西敏寺」（顏仟汶飾）。

「西敏寺」更因而被社團小頭目Wifi哥（葉泓聲飾）威脅成為毒品拆家，更被嚇得六神無主，幸好獲醒目的女兒阿怡（曾文心飾）獻計及支持，二人成為最佳拍檔。

反黑英雄丨張頴康獲封「無綫御用好老公」　麥雅緻讚丈夫：照顧小朋友好好

《反黑英雄》

反黑英雄丨由天台打到後巷

另一邊廂，被誤會是「殺茄真兇」的阿占（丘梓謙飾），昨晚先後逃避軒神（陳山聰飾）、黑幫及㯋琪（朱晨麗飾）黑白兩道追捕；逃亡期間，「蔥頭」施展「極速傳說」，由街頭跑上天台、再由後巷跑至食店，再走入廚房後兼跑去另一條後巷，相當跑得。

「蔥頭」丘梓謙在昨晚《反黑英雄》又不斷拳來腳往，最刺激是由於不斷轉換打鬥對手及場景。

「蔥頭」為反抗就地取材見嘢就擸，先後拿過花盆、煎Pan、火鍋、梳化、鐵櫃及大型垃圾袋作武器，目不暇給，最終阿占遭Madam穎琪制服並被帶返警署，並在賢哥（張振朗飾）幫忙下順利甩身。

《反黑英雄》

反黑英雄丨丘梓謙9成半親身上陣

昨晚一連串動作場面中，「蔥頭」受訪時坦言拍了頗長時間：「我估大概都拍咗7至8日，又室內又室外咁，其實跑嗰度我好有經驗，因為之前拍《爆裂點》都係跑到氣絕咁滯，嗰時仲要夏天跑，成30幾度。」

談到連串考驗體力、反應及靈敏度的動作場口，「蔥頭」坦言為向多元演員目標進發及拍出好效果，近乎9成半場口是親身上陣：「火鍋店成場戲，又反枱又衝入廚房又打人又避人，我真係全部自己親身上陣咁滯，除咗一個鏡頭因為我對腳啲筋太硬，踢得唔夠高要搵替身補替。」

他續指：「嗰場我由上晝六點打到中午12點幾，但前一日因為我拍另一場打戲拗到隻左手，變相嗰日打都有少少辛苦，但武指同導演有就住我，不斷設計啲盡量畀我用右手嘅場口。其實拍到尾段我隻左手差唔多遞唔起，但我都頂埋佢，因為我想動作戲盡量自己做番。」

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

反黑英雄丨「蔥頭」操出「朱古力」

據知，「蔥頭」稍後還有上擂台打拳戲份，本身有打拳及跳舞底的「蔥頭」，笑言打拳場口雖然比跑步更辛苦但感覺很爽，又謂沒為打拳場口刻意操大隻全因佳導覺得要符合角色：「開拍之前劇組有話想我練體能同敏捷度，但就唔使練好大隻，佳哥話唔需要，佢話太大隻唔似𡃁仔。」

故「蔥頭」到最後花不少時間鍛鍊腹肌，結果成功操出六嚿「朱古力」。

「蔥頭」續指，由於振朗有拍攝《拳王》經驗，除有親授如何「打得靚啲同準確啲」的秘技外，還親手為「蔥頭」綁繃帶，十分暖心：「拳套入面嘅繃帶，兩場戲都係振朗幫我綁架，因為佢拍過好有經驗。」

相關文章

反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
18:14 2024/07/16
反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
15:28 2024/06/28
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
反黑英雄丨鄭啟泰遺作播出　出場即被袁偉豪一槍打死令網民心痛
19:13 2024/06/25
反黑英雄丨鄭啟泰遺作播出　出場即被袁偉豪一槍打死令網民心痛

你可能感興趣

反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
18:14 2024/07/16
反黑英雄丨林景程獲讚演技好兼自帶喜感　被網民封為馬國明接班人
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
15:28 2024/06/28
反黑英雄丨曾文心曾到央戲進修演技　拍欺凌戲要求真打
反黑英雄丨鄭啟泰遺作播出　出場即被袁偉豪一槍打死令網民心痛
19:13 2024/06/25
反黑英雄丨鄭啟泰遺作播出　出場即被袁偉豪一槍打死令網民心痛
丘梓謙 反黑英雄 電視劇 電影 TVB

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
東張西望何伯丨「新何太」考慮離婚改嫁去美國　何伯怕「戴帽」哭泣：睇住老婆同人上床
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
DSE放榜｜詹天文DSE成績比預期好開心爆喊　鍾柔美向粉絲承諾：努力做到100分
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
腎衰竭｜女子吃保健品釀腎衰竭4期提早15年惡化　醫生揭忽略1件事惹禍
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
DSE放榜｜「逃學刺蝟」轉校重拾自信考好成績 屯裘女生望入教大做好老師
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間12:05）