海關戰線丨謝霆鋒赴美領取亞洲之星大獎　分享獲獎心情：希望華語電影與世界接軌  

▲ 謝霆鋒飛往紐約領取紐約亞洲電影節頒發的「亞洲之星大獎」。

謝霆鋒擔任動作指導及領銜主演電影《海關戰線》獲邀參展第23屆紐約亞洲電影節，同時謝霆鋒並獲本屆電影節最高榮譽——亞洲之星大獎，霆鋒專程飛往紐約出席盛會，領取獎項。

日前第23屆紐約亞洲電影節隆重揭幕，霆鋒專程飛往當地出席連串宣傳活動，並親手接過亞洲之星大獎，分享獲獎心情稱：「我希望藉着這個難得機會，令華語電影與世界接軌，動作電影是最沒有障礙的一種身體語言，多年來香港電影可以風行全世界，主要都是因為這個沒有障礙的身體語言；基於近年特技效果普及化，大家好像變得倚賴了特效，我希望藉着《怒火》、《海關戰線》，或未來的作品，可以再次向新一代去介紹香港動作電影，這是一種非常重要的精神存在！」

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霆鋒暫未考慮做導演

首次在《海關戰線》身兼男主角及動作指導，霆鋒笑言：「一直以來，除了演員的部分，我都有參與不同崗位，包括動作、剪接、擺放機位等，說到最喜歡那一樣，我覺得無論音樂、美食、電影，都是我輸出創意的一個渠道！」

被問未來可會考慮成為導演？霆鋒回應：「我認為最重要的是，動作電影同樣需要講故事，動作應該要服務角色情緒，暫時我的電影，導演讓我做得最多的都是動作，不同角色有不同的講故事方法，日後我會否做其他崗位，暫時未有定案。」

不斷尋求電影突破

一直在電影尋求突破，霆鋒分享個人心得：「一定要將你的真愛放在這個事業上面，我已經放了超過25年，而且還打算一直繼續下去，每一日都希望做到最好，我想沒有任何一個人可以擺脫這個命運，就是不斷練習、不斸尋求進步！」

有記者問及可會將鋒味帶到美國，霆鋒表示：「我當然想將鋒味帶到美國，但目前需要慢慢去籌備，希望未來去研發出不同產品，帶給全世界！」

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