  • 28°C
香港時間 : 2024718日 (四) 21:00
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅

醫健人物

撰文： 黃堯姿

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【紅斑狼瘡／僵硬人症候群／罕見病】18歲正值花樣年華之時，偏偏遇上病魔找上門的女生，她的人生會是如何？12年前，關好鈞（Debbie）是一名中六學生，同樣是第一屆文憑試考生，就在臨近DSE開考之際確診紅斑狼瘡症。這些年來，她多次進出醫院，病情反覆，但卻無阻她考入大學的夢想和毅力。

最新影片：

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

人生第一次DSE

現年30歲的關好鈞（Debbie）12年前在備戰文憑試時，坦言身體其實一早已經有異狀，但為了不辜負老師和媽媽的期望，希望成為家中第一個大學生，一直隱瞞著小腿上的紫斑。當年媽媽強行帶她到急症室檢查，她還訛稱臉上蝴蝶斑是「生暗瘡」，一直不願意正視問題就醫。直到她發高燒不退，到醫院反覆檢查後確診紅斑狼瘡症，正是坊間俗稱的「不死癌症」。

我婆婆都有紅斑狼瘡呢個，唔知我會唔會都係呢？

點擊圖片放大
+6
+5

好鈞亦開始每天吃30多顆藥丸的人生，一邊吃藥一邊考試，好不容易終於捱過文憑試。沒想到稍微鬆一口氣的時，身體的免疫力亦鬆懈了，紅斑狼瘡症攻擊好鈞的大腦。她形容當時自己的狀態猶如「斷片」，「差不多3、4個月完全無意識，無記憶，但我無昏迷」，猶如行屍走肉般。媽媽帶她到醫院覆診的時候，她幾乎無法與醫生有眼神接觸，診斷為紅斑狼瘡症攻擊大腦，要立刻住院。

醫生話我要即刻住院，但係媽媽想返屋企執少少日用品先，點知我就走失咗。媽媽話返畀我知嗰陣幾乎係「洗樓式」咁搵我，好驚我無咗意識會有危險。好彩最後媽媽係樓下連鎖快餐店門口一張凳到搵返我。

第二次文憑試 健康不佳失手

2012年文憑試放榜，好鈞成績未如理想，加上身體狀況影響，她決定在2014年重新報考。天意弄人，好鈞左手食指突然變白猶如「無血到」，其後因為肺感染導致肺栓塞入院，幾乎有大半年無法上學、溫習。

左手食指突然變白。（受訪者提供）

而出院後回家休養，肺栓塞導致她其中一邊肺塌陷，隨身要帶著呼吸機。她形容當時的狀態「每一下透氣都好似喺水底咁，好用力」，儘管連呼吸都那麼困難的情況下，仍未有打倒她要考文憑試的決心，甚至最後是帶著呼吸機去考試的。好鈞很努力溫習，惟身體不「給力」，最終考試表現失準，成績仍是未如理想。

好鈞當時需要隨身帶著呼吸機。（受訪者提供）

第三次文憑試 誓要全力以赴

好鈞回想起那時候第二次文憑試失敗告終後，聽到親戚吃飯時有微言，讓她內心很受傷。儘管性格樂天的她，亦難以承受這些說話的傷害。

佢哋話叫我唔好再考啦，一來嘥錢，二來佢哋覺得係考試令到我病情惡化。我知道佢哋可能係出於好意，但係我始終都係想考到呢個試。

當時好鈞媽媽得悉女兒的大學夢，好鈞天生資質亦不俗，主動向女兒提出再多考一次文憑試，同時亦是最後一次。好鈞至今仍非常感激媽媽願意再給她一個希望，然而讓她成為一名大學生。

我有兩個哥哥，佢哋都無讀大學，自細媽媽對我有要求，我都叫做讀得吓書，所以我真係好希望可以考到，真係好希望可以讀大學，我想成為屋企第一個大學生。

考試期間驚見血尿

報考2016年文憑試後，好鈞拼盡全力，為求「搏盡無悔」。那一年，好鈞身體亦似乎感受到她的決心，紅斑狼瘡症病情穩定，出入醫院的次數少了很多。順利到文憑試開考僅第一天，她身體又開始撐不住了。

我記得當日係考中文，考試期間我去廁所，去完發現馬桶裡面全部都係紅色，好似西瓜汁咁。當時我好驚，但係我同自己講要冷靜。然後我就著翻好條褲，出去繼續考試。

第三次文憑試期間排出血尿。（受訪者提供）

當天考試完結後，他立刻致電醫院護士，講述自己身體情況後，護士建議她先抽血化驗。翌日開考英文，期間收到醫院來電。她有預感「醫院通常日頭打嚟都唔係好事」，她知道自己這次再入院「唔會咁快出得返嚟」。果然，當時醫院叫她立刻入院，否則會有生命危險，但好鈞幾乎是用哀求的語氣，「希望醫生可以畀我考埋下星期通識先入院」。完成下星期的考試後，好鈞立刻住院，亦確診紅斑狼瘡症攻擊腎臟，患上腎炎。但她心中的忐忑不僅是來自於病情，而是自己到底能否完成這次考試。

當時我仲有兩科選修科未考，住咗醫院10幾日，以我當時嘅情況係無可能叫醫生簽字畀我出院考試。我同醫生講，「求吓你啦，你當時都係咁樣考個試先做到醫生，我都只係想考試咋，求吓你啦」。

苦苦哀求終在醫院完成文憑試 順利入U

無論好鈞如何苦苦哀求，醫生還是不容許。後來好鈞忽發奇想，「可唔可以喺醫院考試呢？」醫生聽罷，沒有異議，考評局亦能夠配合將試卷帶來醫院。就這樣，好鈞完成了這次文憑試。

其實當時我一路考試，側邊一直有人行嚟行去，加上我要食藥，其實集中唔到精神。監考員一邊望住我一邊瞌眼瞓，都忍唔住過嚟拍我：仲繼唔繼續考？我堅持，一定要完成。

終於2016年放榜日，好鈞3次文憑試放榜日首次能夠親身到場領取成績單，而成績亦順利讓她入讀香港樹仁大學的心理輔導學系。順利入讀大學後，她很感恩自己身邊有一班好同學、好老師，事事幫助她、照顧她。住宿舍期間，有好室友每天煮愛心「住hall飯」給她，就連Ocamp的組爸媽亦對她照顧有加，同學亦不怕成為「養生組」，談起那次在長洲的回憶，好鈞臉帶微笑，坦言至今仍歷歷在目。

噩耗再臨 確診僵硬人症

2019年，好鈞身體再次轉差，開始有吞嚥困難，進食後經常嘔吐、反胃，手腳僵硬。當時好鈞重回醫院，做過很多檢查確診僵硬人症候群。兩種不治之症纏身，導致好鈞經常缺席課堂，但她仍堅持要完成大學學位，最終成功畢業。

我從小鍾意做義工，大個好想做護士幫人，但係我知道我連抱病人嘅力氣都無，所以我決定轉讀心理輔導學，同樣可以幫到人。

好鈞順利大學畢業。（受訪者提供）

加護病房留下手稿 創戰友「狼先生」與病同行

好鈞在住院期間無所事事，在加護病房覺得孤獨的時候，就開始問護士拿白紙，畫畫記載自己的住院日記，留下不少手稿。後來創作了「狼先生」，代表與紅斑狼瘡症共存、同行，亦希望能夠傳遞正能量，感染其他病友。好鈞很多時候都臉帶微笑，就連病重的時候仍保持微笑、正面。其實她有曾經與媽媽談論過身後事，

我呢一生最多謝係我媽媽，係佢畀機會我讀大學。至於以後嘅事，我知道我未必可以陪媽媽行好遠，我希望媽媽會明白我想佢開心……大家嚟我喪禮嘅時候都唔好著黑色衫啊，我想大家開心咁送我離開！

點擊圖片放大
+2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

健康問題 護士 醫生 輔導 香港 罕見病 香港樹仁大學 正能量

最高瀏覽

遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理