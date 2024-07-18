廖孖記結業｜ 廖孖記負責人：家中長輩備受壓力決定結業　市民街坊舖外拍照留念 【多圖】

▲ 廖孖記因應食安風波封舖結業。(陳靜儀攝)

位於佐敦的百年腐乳老字號廖孖記，於屢次被食安中心腐乳樣本含菌量超標後，宣布結業，自置的舖面今日拉閘，並貼有「營業已停止」、「結業」等手寫告示，不少市民到場，於閘外的招牌彩繪外拍照留念。廖孖記發放採訪通知，指周一會召開記者會，交代結業詳情，並由專家陪同解釋食安報告。

負責人廖晃業向傳媒表示，家中長輩因食安風波備受壓力決定結業，並感可惜，又指對食安中心檢測有質疑。廖晃業亦向傳媒表示，被指超標12倍樣本為第三次向食安中心提交的樣本，是按當局指示改善生產流程後，試造的「測試樣本」。旅發局網頁早前有文章向旅客介紹廖孖記，並指廖孖記有給餐廳供貨，例如灣仔福臨門酒家，但相關文章，今日已無法登入。

廖孖記由荳品店起家，由廖晃業太爺等人於1905年共同創辦，一直屹立佐敦，受不少名人青睞，亦有向餐廳供貸、以及遠銷至外地。食安中心早前於西營盤一個分銷商測試腐乳樣本後，指蠟樣芽孢桿菌超標30%，負責人向傳媒投訴測試不公，食安中心後來第三度測試樣本，由油麻地本舖購入，稱菌量超標12倍。

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