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連詩雅誕5.9磅小公主　陳家樂親手剪臍帶：個經歷係好特別

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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陳家樂同Shiga的愛情結晶品出世喇！

陳家樂與連詩雅（Shiga）齊「升呢」做新手爸媽，他們的小公主Camila在今日（7月18日）出世！小公主Camila重5.9磅，初為人父的家樂剪完臍帶既興奮又感動，抱著Camila爆喊。

愛妻號家樂連日已向公司請假，陪住太太入產房、親手剪臍帶，見證小公主誕生，看到囡囡眼仔碌碌，腳撐撐，心情更是久久不能平復，語帶激動說：「BB啱啱出咗世，好開心！出嚟已經非常之活潑，喺度到郁手郁腳，佢哋話隻眼似媽媽，個鼻同口似我，但我唔係好分到，宜家仲有啲緊張有啲頭痛，頭先都幫BB剪咗臍帶，個經歷係好特別，好煙韌…..我唔識講。」

家樂再在社交網發文：

「我以為自己好唔緊張 可以好冷靜去安撫住太太生BB
諗左1000個笑話 500個爛gag
結果入到產房我係緊張到有種窒息感
一個都講唔出
唯一講到出口既 只有一句
I love you

其實呢段時間 我覺得自己好唔負責任
臨生前幾星期飛左去拍劇
一路都好擔心
但陳太真係好堅強 照顧好自己
仲做好晒準備功夫
BB今日平安出世
媽媽係最偉大」

陳家樂與連詩雅晒大肚寫真照　Shiga宣布佗女：好期待與Baby Camila 見面

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連詩雅緊張不停震

至於初為人母的Shiga同樣緊張，未正式推入產房時上身已緊張到不停震，最後需要打很少量鎮靜劑平復心情，Shiga說：「之前真係好緊張，上身不自主在震，但到生嘅時候又發現冇想像中痛，囡囡又好乖好快就出嚟，見到囡囡出世一刻，好興奮、好感動，咩痛都唔記得晒！更神奇係囡囡喊嘅時候，只要抱佢係自己身邊，佢自自然唔再喊！」

剛生完Shiga表示感覺是有點疲累，但為了囡囡健康，已嘗試餵人奶，在看到囡囡嘴郁郁手撐撐，所有痛、辛苦都變得值得，完全感受母愛偉大！

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