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DSE︱Band1生壓力爆煲兩度留級　轉校重拾自信已獲軟件工程高級文憑錄取

社會

撰文： 梁凱婷

發布時間： 22 分鐘前

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熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

（中）應屆DSE考生呂浩喬與兩位班主任。（受訪者提供）

曾就讀Band 1直資英文中學男生，因承受沉重學業壓力、兩度留級後，毅然轉往天主教慈幼會伍少梅中學升讀中四。在相對輕鬆的學習環境下，他重新建立社交、找回自信，在今年文憑試（DSE）考獲5科2級成績，將入讀軟件工程高級文憑，盼日後在相關領域發展。

應屆DSE考生呂浩喬直言，自己「不喜歡讀書」，惟舊校學術氛圍較重，聽不懂老師講課外，同學全都成績優異，完全跟不上他們的學習節奏，直言當時覺得「學習是一件非常辛苦的事」，令他感到非常吃力，故學業成績一直未如理想、班上名次低，以致自信心低落。他亦稱，與其他同學溝通時話題大多圍繞學術，彼此亦沒有相近興趣，故「不是太夾」。

（右）班主任梁倩珩是其中一位對（左）浩喬影響深遠的良師，多次鼓勵他積極面對學習。（梁凱婷攝）

輕鬆學習成效彰　盼讀軟件工程

經歷先後兩次留級後，浩喬再被學校要求重讀中三，與家人商量後，他便毅然轉到天主教慈幼會伍少梅中學升讀中四。轉校為浩喬帶來極大改變，他認為新校「對學業成績沒有那麼苛刻的要求」，同學之間亦不太會相互比較，故學習環境較輕鬆、壓力較小，令他「不再因成績感到自卑」、提升學習動力。臨近DSE考試，多科教師為他安排個別補課，追趕進度，甚至有教師不惜自費資助他乘搭的士，鼓勵他回校。

浩喬一直都對資訊科技相關學科最感興趣，故高中選修應用學習課程「多媒體故事」及「設計與應用科技」等3科，他表示對獲取錄入讀軟件工程高級文憑非常感恩，盼藉課程學習電腦程式編寫，繼續在相關範疇發展。

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記者：梁凱婷

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