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雙非兒童｜人口學者：引雙非需不少社會配套　不宜只看好處　

社會

發布時間： 37 分鐘前

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港大葉兆輝表示，人口政策不一定只從引入雙非著手。(資料圖片)

行政長官正就今年施政報告諮詢各界意見，有人大代表及立法會議員向特首提議重新引入雙非兒童，提升本港競爭力。

本港雙非兒童政策始於2001年「莊豐源案」，判決香港出生「雙非嬰兒」擁有居港權。2003年內地開放本港自由行，令不少雙非家庭湧港，直至2013年當局推動「零雙非」政策，令安排告一段落。有人口政策學者表示，引入雙非政策需有相應配套，不可過於「短視」只看好處。

港大社會工作及社會行政學系人口健康講座教授葉兆輝表示，內地人口幅源廣大，當年有不少外地人來港。曾作統計有約100萬人來港，於本港出生的雙非嬰兒人數共有大約30萬人。葉兆輝表示，當年雙非帶來的社會問題「光怪陸離」，當中包括衝急症室、搶奶粉等，雖然有部分家長選擇到私院生育，不過當有額外醫療需要轉至公院，雙非家庭留於內地造成跨境學童的議題。

種種問題為社會帶來焦慮、以及額外成本，形容當年情況是「亂七八糟」。他提到，目前公營醫療系統「岌岌可危」，再引入雙非政策會為社會帶來負擔，亦憂再有本地市民外流，令原先政策目的未能達到，認為應待社會配套齊備才重推。

近年當局意識到生育率下降，力推鼓勵生育措施。葉兆輝表示，相對於日本這類出生率少、人口老化嚴重的國家，本港的人口結構尚未算太悲觀。他指到，大灣區人口靈活性大，不一定從雙非政策引入人口，提到社會對各項引入人才計劃的了解不算多，亦不確定人才是否會留港，認為人才政策可更「精雕細琢」，加強本港競爭力。

 

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