廖孖記結業｜廖孖記稱第三次檢測樣本僅測試之用　食安中心否認：購自市面

▲ 百年老字號廖孖記決定結業。(陳靜儀攝)

百年老字號廖孖記，因瓶裝腐乳蠟樣芽孢桿菌超標，被當局下令需要回收，最終負責人決定結業。

當局曾三度檢測樣本，不過食安中心與廖孖記就樣本來源的說法不一致。負責人向傳媒表示，第三樽樣本是按食安中心建議後特地提供，以往從未製作及售賣，屬「測試樣本」，不料含菌量更高。不過食安中心於其社交平台表示，食安中心所抽取的樣本，來自「市面有售貨品」，並非「測試樣本」。

食物安全中心亦表示，作首次檢測不滿意後，七月初從佐敦一個零售點購買同一瓶裝腐乳產品的另一批次樣本作檢測。結果顯示該樣本每克含一萬個蠟樣芽孢桿菌，屬尚可而非滿意水平，需再跟進。

根據《食品微生物含量指引》，中心需就另一批次產品（非由零售點提供的指定樣本）再進行抽樣跟進。人員遂於七月中再次從上述佐敦零售點購入另一批次的瓶裝腐乳產品，跟進檢測的結果顯示，該樣本每克含一百三十萬個蠟樣芽孢桿菌，即屬不滿意。中心已通知相關零售商和生產商，並指令其立即停止銷售和回收受影響產品，以及繼續改善生產流程。調查仍然繼續。



食安中心：過去三年共檢測140個腐乳樣本 除廖孖記外另一樣本不滿意

中心亦表示，從21年至24年7月中，中心透過恆常食物監測計劃，共檢測超過140個腐乳樣本，涵蓋26個品牌（包括23個由涉事生產商製造的腐乳樣本），除今次涉事的兩個樣本外，另有一個其他品牌的樣本屬不滿意，均被檢出過量蠟樣芽孢桿菌。中心已按既定程序跟進上述不合格樣本，包括通知涉事商戶有關檢測結果、指令有關商戶停售相關受影響產品，以及追查問題食物來源等。中心亦已公布有關不合格樣本的檢測結果及解釋有關食物安全風險。

中心亦稱，蠟樣芽孢桿菌是一種可產生孢子的細菌，最佳生長溫度約為攝氏30至37度，在攝氏4度以下便會停止生長。蠟樣芽孢桿菌普遍存在於環境中。如製作或貯存食品的過程欠缺衞生，可引致該菌繁殖。進食含過量蠟樣芽孢桿菌或其耐熱毒素的食物，可能引致腸胃不適，例如嘔吐及腹瀉。一般而言，每克食物含有超過十萬個蠟樣芽孢桿菌細胞便有可能引致食物中毒。