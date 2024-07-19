DSE｜初中涉社會事件被捕即被踢出校　獲「第二機會」追夢冀回饋社會

▲ Tommy成功在文憑試考獲符合升讀大專門檻的成績，形容「一切得來不易」。（朱永倫攝）

「重新接納更新人士、被捕人士，對佢哋之後條路都好重要。」應屆文憑試考生Tommy曾在初中因涉及社會事件被捕，當時未被定罪已被「踢出校」，多次叩門遭拒後，才獲1間中學給予「第二次機會」。雖然後來在高中被判入更生中心，出現半年「空窗」，他最終仍成功考獲符合升讀大專門檻的成績，他形容「一切得來不易」，盼完成學業後能留在香港回饋社會。

「影響風氣」被踢出校 多次叩門被拒

Tommy憶述初中時，曾涉及社會事件被捕，立即被當時就讀的中學校長以「影響風氣」為由踢出校，其後再遭3間中學拒絕插班申請，「試過一聽到踢出校原因，面試都未做就叫我返去等通知。」他坦言曾想過放棄，最終在社工介紹下，幸獲葵涌天主教慈幼會伍少梅中學取錄。

Tommy續指，被捕至判刑歷時長達3年，面對未知的刑期，等待過程感到「好辛苦」，無法完全專注學業；直至中五被判入更生中心，有半年「空窗」，卻未有言棄，趁晚上自由時間溫習，因為學校收咗我，我覺得唔應該辜負當時老師同學校支持，想繼續讀書、完成DSE課程，想嘗試努力吓。」

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歷半年空窗未言棄 「一切得來不易」

Tommy感激母親及一眾師生抽時間探訪他，給予他很大鼓勵，「我啱啱出返嚟嘅時間，咁啱係暑假，好多老師選擇返嚟同我補課。」他最終在周三（17日）文憑試放榜日，考獲5科2級、公民科及1科應用學習科目「達標」成績。他平日有做流浪貓義工及飼養小動物，另受家人感染希望做護士，擬入讀寵物照護或護理等高級文憑，已手握兩個錄取通知。

如果佢哋（被捕或更新人士）好似我咁，當時仲係十幾歲，但無一間學校接納佢哋，就永遠唔知自己所做行為係啱定錯，佢哋嘅道德價值觀都無咁好，所以學校應該接納佢哋，唔係拒諸於門外。

Tommy亦希望日後從事相關專業註冊能獲公平審視，「唔係因為有案底而判斷唔適合」。

中六「搏命讀書」 學懂待人處事

班主任伍國偉見證Tommy服刑後升上中六「搏命讀書」，亦學會恰當待人處事，相信學校透過生涯規劃、價值觀及國民教育等，灌輸正面信息，亦有助他適應社會環境。

校長欣賞有決心 「值得有second chance」

「喺我心目中，佢係第一架啦！」校長李建文回想最初見到Tommy，最欣賞他的坦白及決心，「我覺得佢值得有呢個second chance（第二次機會）」。

無論咩原因，每個學生都有值得教育嘅機會，尤其是經歷挫敗嘅學生，亦唔應該因為被拘捕而要佢離校。

李強調，學校應確保未成年人士接受教育的權利，「如果間間學校都做，個圖畫最靚」。

教育局倡學校顧及學生受教育權利

教育局回覆表示，已透過通函提醒學校採用正面方法糾正學生行為問題，在任何情況下應顧及學生接受教育的權利；在支援懷疑涉及違法行為的學生時，建議學校盡早制定個人化訓輔計劃，加強教導正確價值觀，幫助他們明辨是非；若被判囚學生完成服刑後需要學位安排服務，教育局會提供支援。

記者：馮琪雅

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