  • 28°C
香港時間 : 2024719日 (五) 00:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

DSE｜初中涉社會事件被捕即被踢出校　獲「第二機會」追逐護理夢

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 22 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE IB 香港小姐2024 胃病 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

Tommy成功在文憑試考獲符合升讀大專門檻的成績，形容「一切得來不易」。（朱永倫攝）

「重新接納更新人士、被捕人士，對佢哋之後條路都好重要。」應屆文憑試考生Tommy曾在初中因涉及社會事件被捕，當時未被定罪已被「踢出校」，多次叩門遭拒後，才獲1間中學給予「第二次機會」。雖然後來在高中被判入更生中心，出現半年「空窗」，他最終仍成功考獲符合升讀大專門檻的成績，他形容「一切得來不易」，盼完成學業後能留在香港回饋社會。

Tommy憶述初中時，曾涉及社會事件被捕，立即被當時就讀的中學校長以「影響風氣」為由踢出校，其後再遭3間中學拒絕插班申請，「試過一聽到踢出校原因，面試都未做就叫我返去等通知。」他坦言曾想過放棄，最終在社工介紹下，幸獲葵涌天主教慈幼會伍少梅中學取錄。

Tommy續指，被捕至判刑歷時長達3年，面對未知的刑期，等待過程感到「好辛苦」，無法完全專注學業；直至中五被判入更生中心，有半年「空窗」，卻未有言棄，趁晚上自由時間溫習，因為學校收咗我，我覺得唔應該辜負當時老師同學校支持，想繼續讀書、完成DSE課程，想嘗試努力吓。」

點擊圖片放大

Tommy感激母親及一眾師生抽時間探訪他，給予他很大鼓勵，「我啱啱出返嚟嘅時間，咁啱係暑假，好多老師選擇返嚟同我補課。」他最終在周三（17日）文憑試放榜日，考獲5科2級、公民科及1科應用學習科目「達標」成績。他平日有做流浪貓義工及飼養小動物，另受家人感染希望做護士，擬入讀寵物照護或護理等高級文憑，已手握兩個錄取通知。

如果佢哋（被捕或更新人士）好似我咁，當時仲係十幾歲，但無一間學校接納佢哋，就永遠唔知自己所做行為係啱定錯，佢哋嘅道德價值觀都無咁好，所以學校應該接納佢哋，唔係拒諸於門外。

Tommy亦希望日後從事相關專業註冊能獲公平審視，「唔係因為有案底而判斷唔適合」。

班主任伍國偉見證Tommy服刑後升上中六「搏命讀書」，亦學會恰當待人處事，相信學校透過生涯規劃、價值觀及國民教育等，灌輸正面信息，亦有助他適應社會環境。

「喺我心目中，佢係第一架啦！」校長李建文回想最初見到Tommy，最欣賞他的坦白及決心，「我覺得佢值得有呢個second chance（第二次機會）」。

無論咩原因，每個學生都有值得教育嘅機會，尤其是經歷挫敗嘅學生，亦唔應該因為被拘捕而要佢離校。

李強調，學校應確保未成年人士接受教育的權利，「如果間間學校都做，個圖畫最靚」。

教育局回覆表示，已透過通函提醒學校採用正面方法糾正學生行為問題，在任何情況下應顧及學生接受教育的權利；在支援懷疑涉及違法行為的學生時，建議學校盡早制定個人化訓輔計劃，加強教導正確價值觀，幫助他們明辨是非；若被判囚學生完成服刑後需要學位安排服務，教育局會提供支援。

記者：馮琪雅

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

DSE 天主教慈幼會伍少梅中學 社會矛盾 國民教育 國民教育 葵涌 高級文憑 中學 教育局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
遊泰注意丨曼谷酒店6死命案真相曝光　56歲女涉投資醫院糾紛　山埃毒殺5同伴再自盡
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
急症室最長等候時間（07月18日 時間20:05）
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
廖孖記結業丨捲食安風波百年老字號 「廖孖記」腐乳宣布結業　已遣散員工拉閘結業
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理
DSE︱DSE誕10名狀元8個讀醫　陳家亮親撰文予立志學生8字金句說出真理