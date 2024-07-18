雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋

▲ 天文台最新路徑概率預報顯示，菲律賓低壓區會在周五（7月19日）進入南海，並在週末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數。（天文台圖片)

本港天文台預測，位於菲律賓中部的低壓區會在周五(19日)進入南海，並在周末期間影響南海北部，但受西北太平洋另一個低壓區影響，料發展及路徑存在變數；澳門氣象局則認為各電腦模式的預報分歧已減少，均預料南海低壓區將進一步增強為熱帶氣旋，或令周末打風機會增加。

天文台料下周初雷雨

另外，與低壓區相關的驟雨及雷暴則會在下周初影響廣東沿岸，屆時本港驟雨較多。

天文台今晚(18日)發表分析文章，指出各大電腦模式預測顯示3個不同情景，其中日本電腦模式顯示低壓區周五進入南海後，會維持較弱形態；而歐洲及人工智能電腦模式預測，低壓區會在周末期間移向南海北部，但發展及路徑存在變數；至於美國電腦模式則認為，受西北太平洋另一低壓區影響，南海低壓區路徑出現較大變數。

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澳門：疊加風暴潮影響

澳門氣象局今中午發布的分析則認為，各電腦模式的預報分歧已減少，並均預料菲律賓低壓區周五進入南海後，將進一步增強為熱帶氣旋；但因另一低壓區亦正在迅速發展，以致南海低壓區的移向及強度仍存較大的不確定性。然而，下周西南季風將有所增強，大量暖濕不穩定氣流將於華南沿岸滙聚，有機會造成持續大雨。

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由於下周初（21至23日）適逢天文大潮，氣象局指如南海低壓區最終發展為熱帶氣旋且靠近珠江口，會疊加風暴潮影響，呼籲市民及早規劃防風防水浸措施應對。

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Caption：近日天氣不穩，天文台預測與低壓區相關的驟雨及雷暴，會在下周初影響廣東沿岸，屆時本港驟雨較多。（曾耀輝攝）