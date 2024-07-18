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美國制裁｜美國會兩委員會主席促制裁27名港官員丶司法人員　港府：無懼任何威嚇

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 2 小時前

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港府表示，就《基本法》第二十三條進行本地立法和完善相關維護國家安全法律是香港特區的憲制責任。(資料圖片)

美國眾議院美中戰略競爭特設委員會主席John Moolenaar和資深成員Raja Krishnamoorthi，與及國會行政委員會中國事務委員會主席Christopher Smith和聯席主席Jeff Merkley日前去信國務卿布林肯和財政部長耶倫，要求對方在本月底之前決定是否制裁，以律政司長林定國和駐港國安公署署長董經緯為首的27名司法和檢控官員。港府表示，有關信件提及的所謂「制裁」，全屬卑劣政治操作，妄圖恫嚇維護國家安全的香港特區人員，明目張膽地對屬於中國內政的香港事務作出干涉，違反國際法和國際關係基本準則，表示強烈譴責。港府強調，對所謂「制裁」嗤之以鼻，無懼任何威嚇，堅定不移履行維護國家安全的責任。

John Moolenaar等人在信中稱，香港最近通過《基本法》23條立法，47名民主派人士又因參與初選而被法官裁定串謀顛覆國家政權罪名成立，顯示港府在中共指示下，正明顯加大破壞香港自治和壓制異議的力度，認為美國國務院因應47人案的裁決而對香港官員實施簽證限制是不足夠。

港府表示，就《基本法》第二十三條進行本地立法和完善相關維護國家安全法律是香港特區的憲制責任。港府指，根據《聯合國憲章》為基礎的國際法及國際慣例，維護國家安全是所有主權國家的固有權利，強調《維護國家安全條例》明確訂明受《基本法》和《公民權利和政治權利國際公約》、《經濟、社會與文化權利的國際公約》適用於香港的有關規定所保障的權利和自由，都依法受到保護，批評美國政客對條文視若無睹並肆意抨擊，充分暴露其險惡用心。

港府指，就信件中提及的串謀顛覆國家政權案，法庭在頒布的裁決理由中清楚表明該案發生的行為，目的是破壞、摧毀或推翻《基本法》和「一國兩制」方針確立的現行香港特區政治制度和架構。港府強調，此等危害國家安全的犯罪行為，與所謂爭取民主和人權，完全扯不上任何關係。

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