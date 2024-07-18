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流感｜3歲童感染流感後離世　今季共6宗兒童死亡個案

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今季共6宗兒童流感死亡個案。(資料圖片)

日前感染甲型流感後併發腦病變的3歲男童病逝，今季流感季節累計有6宗兒童死亡個案。

衛生防護中心早前表示，該名男童過往健康良好，已接種今季流感疫苗，並於22年曾接種2劑新冠疫苗。他上周三起開始發燒、咳嗽、流鼻水、嘔吐及腹瀉，翌日向私家醫生求診，上周五徵狀惡化，到東區醫院急症室求醫，其後入住兒童深切治療部，證實對甲型流感及新冠病毒呈陽性反應，臨床診斷為兩種病毒雙重感染併發腦病變，當時情況危殆。

另外，醫學會今日舉行傳媒發布會，就六種疫苗提出成人免疫接種建議。醫學會會董、感染及傳染病專科醫生曾祈殷醫生指出，市民仍需密切留意新冠病毒，距離上次接種或感染超過半年者，即可選擇接種加強劑。政府目前免費為高風險群組提供加強劑，建議相關人士及早打針，增強自我保護能力。

曾亦提醒，呼吸道合胞病毒（RSV）的感染在香港全年皆會發生，針對60歲及以上的長者和嬰兒，可引致呼吸道疾病，例如氣管、肺部及中耳的感染。曾建議孕婦可於懷孕期間接種疫苗 ，他指，市民不應低估一些可由疫苗預防的疾病之嚴重性，這些疾病或可致命，故接種疫苗是預防感染和患上重症的最有效方法。

另一位醫學會傳染病顧問委員會聯席主席、呼吸系統科專科醫生曹忠豪指出，由肺炎鏈球菌引致的疾病，並可引發中耳炎和肺炎。特別是65歲或以上的長者和免疫系統較弱的人士，接種肺炎球菌疫苗能夠降低其感染風險並減輕患病的嚴重程度。

曹忠豪亦指，香港季節性流感一般於冬季、以及夏季流感高峰期較為流行。由於身體在接種疫苗後需要約兩週產生抗體，高風險人士，如長者和長期病患者，建議在流感高峰期前接種疫苗，以預防季節性流感及其併發症，也可以減少住院留醫機會和住院時間。市民亦應適時接種季節性流感疫苗，以降低感染風險。

 

 

 

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