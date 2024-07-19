遊日注意｜日本再爆新冠疫情1周4萬宗病例醫療系統超負荷　專家：新型變異株具高傳染性

▲ 日本再爆新冠疫情，1周4萬宗病例醫療系統超負荷，專家：新型變異株具高傳染性。

【日本／新冠肺炎／新冠疫情／病毒/新型變異株／確診病例／4萬宗病例/醫療系統崩潰/中暑／炎熱天氣／傳染性】日本再爆新冠肺炎疫情，確診人數急速倍增。日本有專家指出，日本目前流行的是新型變異株，具高度傳染性，且初期症狀與中暑相似，民眾須特別留意。有醫護人員指出，若確診數以目前的速度增加，醫療系統可能會崩潰。

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1周4萬宗新冠確診病例

據日本電視台報道，日本新冠肺炎確診病例已連續9周增加，較6月急速倍增。根據厚生勞動省統計，7月1日至7日這一周，全日本定點醫療機構回報的新冠肺炎確診數，約為每家醫療機構8.07例。依據全日本有約5000家醫療機構推算，這代表每周大約有4萬起新增病例。

報導指，全日本都道府縣的確診數均比上周增加，鹿兒島縣平均每間醫療機構的單周確診數超過20人，沖繩縣則是29.92人。醫護人員憂心，如果確診數繼續以目前的速度增加，醫療系統可能會超出負荷而崩潰。

日本東京一間診所所長伊藤博道分析，現在新冠確診人數不斷增加，原因可能是新型變異株的出現，再加上今年異常炎熱的天氣。他指出，日本目前流行的是「KP.3變異株」，具有高度傳染性，由於是新型變異株，目前疫苗的效果較差，因此導致感染人數似乎正持續增加。

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新冠肺炎初期症狀與中暑相似

伊藤表示，由於今年夏天異常炎熱，人的身體在還沒有習慣高溫之前，就已經經歷很多個猛暑日（最高氣溫35°C以上），導致自律神經被打亂、食慾下降，免疫力也因此受到影響。

他補充，他也曾遇到過出現發燒症狀，卻以為自己感染新冠肺炎的患者，但其實是中暑。他指出，新冠肺炎初期的症狀與中暑十分相似，都是表現為發燒和倦怠。中暑時，部分人會發燒，但亦有些人不會，不過都與感染新冠肺炎的初期症狀相似。

他續指，中暑的後續症狀包括頭暈、四肢無力、意識障礙和嘔吐等，新冠肺炎則可能出現喉嚨痛、咳嗽、流鼻水和腹瀉。不過，光憑初期症狀，很難判斷是中暑還是感染新冠肺炎，因此不要輕易自我判斷，建議就醫。

伊藤也提醒，民眾要注意確診新冠肺炎所帶來的「時間差」攻擊。他表示，感染新冠肺炎初期會出現病毒性肺炎，這是因為病毒攻擊肺部所引起的，很少會演變成重症。然而，在發病的第1周後，很多患者會在第2、3周出現免疫性肺炎。他指，這並非病毒仍在攻擊肺部，而是免疫系統太過努力攻擊體內殘留的病毒，從而引發炎症。而免疫性肺炎的症狀很強，要痊癒也需要比較長的時間。

預防流感5大方法

本港呼吸系統專科醫生吳健聰醫生曾接受訪問表示，無論感染流感病毒、抑或其他傷風病毒，例如腺病毒或絕大部分新冠病毒，皆經由唾沫傳播，並呼籲大家應跟足政府呼籲，接種對應季節性流感疫苗及新冠疫苗，減輕雙重病毒夾擊風險。

若想要預防流感、傷風或新冠等病毒，應注意以下5點：

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外遊免疫3大自保法

至於去旅行如何可以保障自己免受病毒感染? 感染及傳染病科專科醫生連慰慈曾接受訪問時指出3大方面，包括：

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