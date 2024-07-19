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十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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麥明詩找師傅為夫家屋企改造，被讚是一位好家嫂！

十優港姐麥明詩（Louisa）與盛勁為3月底舉行3場「勁甜麥」婚宴，升呢「盛太」的麥明詩曾分享於田景邨拍攝的婚照，這個地方是丈夫盛勁為的成長地，她寫道：「Home is where we start from」。不介意老公出身公屋的她獲網民大讚：「堅貼地，真真正正香港小姐」，有網民即稱盛勁為為「屯門之光」，似乎是讚他娶左個港姐老婆！

昨日（7月18日），盛勁為在社交網大讚老婆，原來麥明詩安排師傅為夫家屋企大改造，相當貼心！

十優港姐丨麥明詩自爆6年前跟前度分手　分享舊情盛勁為大方回應

麥明詩搵師傅為夫家屋企改造

盛勁為成家立室後， 父母就依然住在屯門田景邨單位，從他分享「改造」前的情況所見，屋內的牆身有發霉情況、傢具有歲月的痕跡，他寫道：

【娘家小改造】左掃睇下娘家新面貌😆

呢間屋住左差唔多30年，500幾尺住兩大人四個細路，記得以前考試都喺張床度溫書，溫兩溫就瞓着左。而家個個都各自成家立室，間屋都有啲日久失修

全靠老婆 @louisa_mak 一手策劃推動再搵埋師傅，幾個禮拜就靚仔左（咗）咁多，間屋改造後真係好開揚同好有活力，仲有埋個小型遊樂場，啱晒俾啲孫去玩🤣 爸媽表示住得非常高興，令我都想多啲返娘家食飯 haha

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網民讚麥明詩係好家嫂

帖文一出後，有網民好奇盛勁為何解以「娘家」來稱呼自己以往住的家，意思是指媽媽的家，盛勁為回覆：「我搞下笑姐」。不少網民也大讚麥明詩：「老婆真係好好」、「好家嫂」、「果然賢內助」。

凡最新影片推介：何雁詩專訪

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