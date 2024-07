十優港姐｜麥明詩從不嫌老公盛勁為公屋出身　Louisa搵師傅為夫家屋企改造

▲ 麥明詩找師傅為夫家屋企改造,被讚是一位好家嫂!

十優港姐麥明詩(Louisa)與盛勁為3月底舉行3場「勁甜麥」婚宴,升呢「盛太」的麥明詩曾分享於田景邨拍攝的婚照,這個地方是丈夫盛勁為的成長地,她寫道:「Home is where we start from」。不介意老公出身公屋的她獲網民大讚:「堅貼地,真真正正香港小姐」,有網民即稱盛勁為為「屯門之光」,似乎是讚他娶左個港姐老婆!

昨日(7月18日),盛勁為在社交網大讚老婆,原來麥明詩安排師傅為夫家屋企大改造,相當貼心!

麥明詩搵師傅為夫家屋企改造

盛勁為成家立室後, 父母就依然住在屯門田景邨單位,從他分享「改造」前的情況所見,屋內的牆身有發霉情況、傢具有歲月的痕跡,他寫道:

【娘家小改造】左掃睇下娘家新面貌😆



呢間屋住左差唔多30年,500幾尺住兩大人四個細路,記得以前考試都喺張床度溫書,溫兩溫就瞓着左。而家個個都各自成家立室,間屋都有啲日久失修



全靠老婆 @louisa_mak 一手策劃推動再搵埋師傅,幾個禮拜就靚仔左(咗)咁多,間屋改造後真係好開揚同好有活力,仲有埋個小型遊樂場,啱晒俾啲孫去玩🤣 爸媽表示住得非常高興,令我都想多啲返娘家食飯 haha

網民讚麥明詩係好家嫂

帖文一出後,有網民好奇盛勁為何解以「娘家」來稱呼自己以往住的家,意思是指媽媽的家,盛勁為回覆:「我搞下笑姐」。不少網民也大讚麥明詩:「老婆真係好好」、「好家嫂」、「果然賢內助」。

