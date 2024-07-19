武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　

曾演《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》的武打女星鄭佩佩今年已78歲，近年不只沒有公開露面，連在社交也沒有現身，健康狀況引關注。

鄭佩佩離世 終年78歲

據內地導演胡雪樺、主持人曹可凡消息，證實鄭佩佩已離世，享年78歲。

胡雪樺於社交網發文：「記得二十七年前，在洛杉磯，您主持了胡金鋨導演追悼會。今天『武俠影后』追尋胡大俠而去，想必在天堂重溫《大醉俠》在戛納電影節的輝煌。」主持人曹可凡今早亦發文悼念：「每次和佩佩姐見面，都會被她爽朗的笑聲所感動，即使聊起過往艱難歲月，她也從不抱怨和哀嘆。我們也常常用上海話交流，她說，一說上海話，就彷彿回到自己童年時光，而那一口軟糯典雅的老式上海話，聽來十分親切。竟然與我們天人永隔。」

鄭佩佩前夫原文通是台北富商，兩人育有三女一子，長女原麗淇、三女原子鏸皆為演員。

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劉濤曾透露佩佩姐出入要人攙扶

曾與鄭佩佩拍節目的劉濤，在今年5月於節目中透露鄭佩佩身體狀況變差，，需要攙扶，令她十分憂心。

劉濤回憶當年拍《花兒與少年，老友記》時，與鄭佩佩等同遊西班牙，劉濤把每人的簽名紙條仍留著外，更珍藏鄭佩佩給的字條，上面寫著「豈能盡如人意，但求不愧我心，與濤兒共勉之，佩媽」。

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