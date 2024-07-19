鄭佩佩逝世丨鄭佩佩因病離世享年78歲　所屬公司證實死訊：如願獲子女及摯親陪伴在側

▲ 佩佩姐安詳地離開，子女及摯親陪伴在側。

【鄭佩佩/佩佩姐/鄭佩佩離世/金燕子/唐伯虎點秋香/臥虎藏龍】曾演《金燕子》、《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》等電影的武打女星鄭佩佩逝世，享年78歲。佩佩姐所屬的經理人公司「凱藝娛樂」在今日 （7月19日）發出公告，證實鄭佩佩離世的消息。

公告內容如下：「懷著沉重的心情公告，我們的佩佩姐鄭佩佩女士于美國時間2024年7月17日離世。凱藝娛樂全体仝人對此深感痛心及婉惜。公司及佩佩姐的子女，藉此感謝所有佩佩姐的朋友、同事和支持者，一直在她的生命中燃亮著愛。」

鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世 終年78歲

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鄭佩佩逝世丨子女送別佩佩姐

凱藝娛樂稱感謝大家多年來對鄭佩佩的愛護，由於近年来身體抱恙，故她選擇不把消息公開：「一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側。」

公告內容最後感激鄭佩佩對影視圈作出的貢獻：「多才多藝的佩佩姐入行多年屢獲殊榮，一代武打女星更是深入民心，其影視生涯跨越光輝六十載，除了在事業上努力不懈，佩佩姐亦是個平易近人、善良、愛助人且有耐性的好媽媽。佩佩姐，我們永遠懷念您！」

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