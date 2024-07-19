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鄭佩佩離世︱單親慈母鄭佩佩育4子女　從不說教重身教：要讓子女走向正軌

育兒資訊

撰文： 陳麗薇

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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鄭佩佩離世享年78歲，她育有4名子女，在育兒方向堅持要子女走正軌。

【鄭佩佩離世/唐伯虎點秋香鄭佩佩/原子鏸/單親】於《唐伯虎點秋香》裡飾演華夫人的武打女星鄭佩佩離世，享年78歲。其好友胡雪樺在網上發文「佩佩女俠一路走好」證實消息。鄭佩佩育有4名子女，當中原子鏸選港姐獲得亞軍入行，後來走上媽媽的舊路做武打女星，鄭佩佩曾大談教女方針，表示自己不愛說教著重身教，認為應該對孩子有一個正面的影響。

最新影片:

童學園
歌唱老師｜曾比特中一受合唱團啟蒙踏上音樂路　成名後堅持教唱歌回饋新一代

鄭佩佩離世︱事業高峰息影嫁人

鄭佩佩育有4名子女，在人生事業高峰，息影到美國嫁人，一去20多年，曾經歷過破產，單親媽返港東山再起，養育4個子女。

女兒原子鏸自小學體操，鄭佩佩稱女兒的根底比她好，母女檔曾經拍住上演出《黎明之眼》，當時鄭佩佩透露:

我很幸福的是有個女兒跟我這樣像，可以演我年輕時。

鄭佩佩離世︱只想子女快樂

原子鏸在電影圈浮沉，對此鄭佩佩表示不強求，更不會當女兒的經理人，刻意幫她接戲，不希望通過炒作的方式讓女兒走要，她說:「只要她快樂就行。」

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鄭佩佩離世︱陪女兒讀劇本

鄭佩佩透露，拍攝時並不會跑去指點女兒，但在開拍前會陪她做足功課，「因為她的中文閱讀不太好，所以我們討論比較多的是對白部分，會陪她讀劇本。

原子鏸進入娛樂圈，鄭佩佩堅信女兒不會學壞，「她太乖了，我是比較擔心她的安全，知道她安全就好，她去哪裡、跟誰在一起其實無所謂」。

談到教養之道，鄭佩佩表示不能過度說教，而是應該身教。她認為應該對孩子有一個正面的影響，而不是24小時看著孩子，

怎麼讓孩子走向正軌，需要花很多愛心。

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