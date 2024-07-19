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英年早逝丨34歲知名畫家急性肝衰竭亡　發病到離世僅9個月遺一對年幼子女【附肝衰竭成因+症狀】

健康資訊

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 1 小時前

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【翟雲川／畫家／肝衰竭／畫遍中國／央視】曾以200米長卷作品《長江萬里圖》登上了央視的四川籍青年畫家翟雲川，於7月16日下午因急性肝衰竭病逝，終年僅34歲，並留下兩個未成年的孩子。其死訊消息一出，不少網民均為其惋惜，其始終無法完成「畫遍中國」的夢想。

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內地傳媒報道，翟雲川在2023年10月時身體已開始抱恙；今年6月時病情惡化，送院時顯示他有急性肝衰竭問題之外，亦有其他肝功能問題；7月時更已經病危，一度昏迷5天，其妻子曾因其病情於網上發起募捐行動，又打算將曾上央視的《長江萬里圖》公開販售。惟畫作尚未售出，翟雲川便在7月16日5時51分去世，留下兩個未成年的孩子，分別為12歲及8歲。

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其妻指這些年來，翟雲川一直在外畫畫，家境並不富裕，一直至今年1月，因其200米長卷作品《長江萬里圖》登上了央視《詩畫中國》節目，才開始有知名度。豈料，正當以為一切向好事，卻生出重病，並於治療費用上花上許多金錢。

同場加映: 肝衰竭｜15歲女自行服感冒藥　手眼變黃肝衰竭需肝移植　醫生：切忌盲目用藥

急性肝衰竭5大原因

台灣家庭醫學科醫生陳敬睿曾經發文，表示日常生活中有5個常見原因導致急性肝衰竭：

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急性肝衰竭4種症狀

陳醫生提醒，急性肝衰竭可以出現得很急促，大家可以留意急性肝衰竭的4種症狀：

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