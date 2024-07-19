聲夢小天后｜炎明熹獲內地公司出天價利誘？　Gigi親證未與TVB續約

▲ 「聲夢小天后」炎明熹（Gigi）親證未與TVB續約！

炎明熹（Gigi）近日屢傳因拒與TVB續約，故遭到「雪藏」，惟近日TVB高層樂易玲接受傳媒訪問稱Gigi的合約仍有很長時間，更否認指其忘本。

後來，炎明熹為TVB節目《他和她的貓店長2》開工，TVB又播出《炎明熹Gi-Force演唱會》以及下月31日播放《炎明熹音樂特輯戀上西沙》，似乎續約一事現曙光！

昨日（7月18日），Gigi到機場出席活動後接受傳媒訪問，就直言尚未與TVB續約，似乎一眾Gi炎粉又要再為偶像擔心！

聲夢小天后丨炎明熹晒工作照力證已「解凍」 Gigi心情大靚搭港鐵出街

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Gigi親證未與TVB續約

談到Gigi與TVB傾續約與否，她指合約方面比較私人，並直言：「依家大家仲傾緊。」她指自己在音樂、風格上也有很多的想法，也希望自己可嘗試決定不同的事。

另外，TVB再次未有派員到場採訪Gigi，Gigi「幫口」指因採訪團隊可能有工作在身兼活動地方太遠。

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獲內地公司出天價利誘？

Gigi過往曾參與內地芒果TV合辦的音樂節目《聲生不息》，成功打開國內市場，有指她獲內地公司天價斟過檔，她表示不知道有這一件事。

在昨晚（18日），Gigi在IG限時動態內分享一張日曆表，然後寫道：「所以大家不用擔心了！」，似乎是向Gi炎粉派「定心丸」？

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