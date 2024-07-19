鄭佩佩逝世丨23歲事業高峰宣布息影嫁人　鄭佩佩為生仔歷8次懷孕4次流產

▲ 鄭佩佩為家庭代出好多。

一代武打女星鄭佩佩今日（19日）驚爆離世，終年78歲。其後她的公司凱藝娛樂亦發聲明透露佩佩姐近年来身體抱恙，她選擇不把消息公開，一來是努力處理自己的病情，亦希望把光陰留給跟家人共處，佩佩姐安詳平靜地離開時，亦如願獲子女們及摯親陪伴在側，消息一出後，令不少人大感惋惜。

鄭佩佩逝世丨鄭佩佩因病離世享年78歲 所屬公司證實死訊：如願獲子女及摯親陪伴在側

事業高峰宣布息影嫁人

早年佩佩姐演出多部作品，包括《大醉俠》﹑《情人石》﹑《金燕子》﹑《艷陽天》﹑《龍門金劍》等奠定其一代銀幕女俠的地位。

1970年，在其事業高峰之際，當時只得23歲的佩佩姐宣布息影嫁人，後隨丈夫原文通定居美國。

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為生仔不惜一切

佩佩姐思想傳統，她曾在節目訪問透露當時要為三代單傳的原家生個兒子，最終她經歷8次懷孕，4次流產，終育有3女1子。

事後她回想起來就透露：「我當時對生育有一種不正確的想法，覺得丈夫是單傳，我既然做他的太太，我就有這個義務，要把自己的肚子借給他生孩子。」

她坦言因為同輩方盈、胡燕妮、江青等人都早早結婚生子，自己受影響，才會有「把生育當工作」的錯誤觀念。

▲ 鄭佩佩為生仔不惜一切。

二人未能白頭到老

婚後，她邊照顧孩子一邊兼顧工作，包括教舞蹈、幫丈夫的進出口公司驗貨、做女工一般的工作，後來還開小百貨商場，一手一腳搬運電視機，甚至還考了房地產執照，賣房子，更創辦了華語電視台。

不過佩佩姐與原文通的婚姻不能走到盡頭，二人在1989年離婚，之後她回歸影壇，更憑「臥虎藏龍」飾演「碧眼狐狸」獲得香港金像獎最佳女配的殊榮，也在周星馳主演的《唐伯虎點秋香》中賣力裝瘋賣傻演出「華夫人」令人印象深刻。

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