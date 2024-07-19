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兒童意外｜玩音樂噴泉遭強勁水柱衝擊　7歲女童下體出血昏迷入ICU

兒童健康

撰文： 王明芳

發布時間： 54 分鐘前

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內地一名7歲女童在音樂噴泉廣場上嬉水時，高壓水柱直衝女童下體，致血流不斷，一度休克昏迷。

暑假天氣炎熱，不少家長會帶小朋友戶外玩水，原來廣場外的音樂噴泉也暗藏危機。河南一名7歲女童在音樂噴泉廣場上嬉水時，高壓噴水頭突然啟動，水柱直衝女童下體，致血流不斷，一度休克昏迷，送入兒童深切治療部（PICU）搶救，需留醫7天才可出院。

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綜合內地媒體報道，內地河南駐馬店一名7歲女童隨父母到社區音樂水舞噴泉廣場上玩水。當時噴泉是關閉狀態，故女童父母未有注意女兒正位於高壓噴水頭的上方。突然噴泉啟動，高壓水柱噴湧而出。女童走避不及，遭強勁的水柱直衝她的下體以致大出血。

延伸閱讀：兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命

出血量達200毫升致昏迷

其父母表示女童身上及衣物染血，而且出血越來越多。女童陰道血流不斷，血液直接浸透了4片成人夜用衛生棉，估算出血總量達200ml。此外，孩子還有下腹部疼痛，無法排尿的問題。

女童送院搶救時因出血過多一度休克昏迷。河南省人民醫院兒科、婦科、小兒外科、超聲科等科室專家聯合進行多科醫生表示，由於水柱衝到女童會陰部，導致她的陰道黏膜破裂，形成血腫。同時發現女童子宮腔輕度分離，盆腔內有積水，子宮下方陰道處有損傷，但慶幸的是衝擊未傷及腸道等其他器官。

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醫生：水柱可成為一把「利刃」

醫院專家團隊考慮到孩子太小，子宮和陰道都未發育完全，專家團隊決定採用保守治療手段，以避免對女孩造成二次傷害。最終，經過10多天的治療，女孩情況日漸好轉，血紅蛋白恢復正常，並順利出院。醫生提醒，噴泉靠電機的高壓形成水柱，衝擊力度遠超人們想像。瞬間湧出的水柱，可能成為一把「利刃」。

涉事音樂噴泉的工作人員則表示，事件發生後會考慮在現場加裝圍欄及加設警告牌，提醒民眾切勿太靠近水柱，以避再生意外。

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