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死因研訊｜55歲司機屯院候上房時身亡　死因庭裁定死於自然 

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 4 小時前

最後更新： 2 小時前

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死者胞姊對裁決表示不滿。

55歲居內地中港貨車男司機，在新冠疫情期間疑因肝發炎從內地轉往屯門醫院求醫，在隔離病房等候逾6小時後被家屬發現手腳冰冷，急救後不治。死因庭陪審團今（19日）一致裁定死者「死於自然」，並沒有作出任何建議；死者胞姊庭外稱不滿意裁決。

男死者黃潤全，於2021年8月18日由內地轉至屯門醫院求醫後離世，終年55歲。解剖死因為急性腹膜炎。是次研訊設有3男2女陪審團，醫管局被列作利害關係一方，死者胞姊列席，未有律師代表。

死因裁判官林希維今早引導陪審團時指，指本案不涉及自殺及意外成因，陪審團可以考慮事主「死於自然」。若無法肯定事主死於自然，可作出「存疑裁決」。

陪審團退庭商議後一致裁定死因為腸部T細胞淋巴癌，導致小腸穿孔及急性腹膜炎，是「死於自然」，並沒有作出任何建議。

死因裁判官於裁決後向家屬致以慰問，理解家屬可能有不少看法，庭上證供揭示了更多當日發生的事，相信死因研訊「向真相行出一大步」。

死者胞姊於庭外表示不滿意裁決，她指院方承認急症室下午至晚上7時沒有照料胞弟，她認為若不是疏忽照顧，胞弟不會這麼快離世，又指胞弟離世後遺下稚子，一家人感覺「難捱」。

記者：陳曉欣

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