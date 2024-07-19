天氣預報｜天文台最新掛波時間表　風暴料周六闖本港800公里

近日本港天氣持續不穩定，天文台今（19日）午12時指，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，預料會在今日稍後發展成熱帶氣旋。

按照現時預測，該熱帶氣旋會在明日（20日）進入本港800公里範圍內，隨後有較大機會移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及強度仍存在相當變數。

▲ 天文台最新風暴動向。

天文台指，會視乎其動向，考慮在明日下午至晚上發出一號戒備信號。受其影響，星期日及星期一珠江口一帶有狂風驟雨，離岸及高地風勢頗大。呼籲市民留意最新天氣預測。

天文台較早時稱，位於南海中南部的低壓區正逐漸增強，一個熱帶氣旋似乎在形成中，並較大機會在未來兩三日移向海南島至廣東西部一帶，但其路徑及發展仍存在相當變數，與其相關的狂風驟雨及雷暴會在下週初影響廣東沿岸，該區風勢頗大。

此外，位於西北太平洋的另一個低壓區亦會逐漸發展為熱帶氣旋，並大致移向台灣附近海域，正為該區帶來不穩定天氣。

天文台進一步補充，副熱帶高壓脊會在明日為中國東南部帶來酷熱的天氣，但該區亦有幾陣驟雨。

天文台預測，本港下午及今晚大致多雲，有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。吹和緩東南風。展望，明日短暫時間有陽光及酷熱，亦有幾陣驟雨。隨後一兩日有狂風驟雨及雷暴，離岸及高地風勢頗大。

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