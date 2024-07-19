紙盒藏屍案丨翁靜晶書展再講歐陽炳強案件　揭對方遭內地妻虐待晚年坎坷

▲ 1974年的「跑馬地紙盒藏屍案」轟動全港。

1974年轟動全港的「跑馬地紙盒藏屍案」近日再度掀起熱話，被判終身監禁的主角歐陽炳強一直呼冤，律師翁靜晶日前在書展出席《 危險人物2.0 》講座，繼續分享 「跑馬地紙盒藏屍案 」第一手資料。

早前有指《正義迴廊》班底開拍紙盒藏屍案為題材之電影，翁靜晶謂早於歐陽炳強兩年前已過身的消息曝光前，她收到顏卓靈短訊。

她說：「佢問我係咪識得歐陽炳強，原來佢哋想拍呢套戲，想搵顏卓靈，我就知道有啲古怪喇，應該有人想重新拍呢個故事，炒番熱個topic，我收到好多人要求，話可唔可以講歐陽炳強個故仔。」

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▲ 歐陽炳強兩年前已離世！

張堅庭曾出手相助

翁靜晶稱，歐陽炳強聆訊前後，其太太一直為他奔波，自至1981年才離婚，其後帶著女兒改嫁。

及至2002年歐陽獲假釋，出獄前更成功申請到公屋單位，他跟前妻一樣改姓「張」，準備開展新生活！

翁靜晶大爆多年來不少人為歐陽炳強出力，其中一位是導演張堅庭 ，當年張堅庭邀歐陽炳強到其「表哥茶餐廳」工作，惟歐陽炳強擔心人家目光，最終婉拒其幫忙，改為到一家社福機構當清潔工。

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再婚遭內地妻精神虐待

翁靜晶續謂，歐陽炳強出獄後兩年，某天突然跟她說計劃再婚，未婚妻是一名三十多歲的內地女子，翁靜晶起初不太清楚對方身份並笑言：「唔知係咪喺街市識嘅」。

2005年2月，歐陽炳強於婚姻註冊處結婚，惟其第二段婚姻並不如意，翁稱歐陽婚前曾介紹未婚妻給她認識，當時感覺對方斯文溫柔，不過婚後即「變臉」，令到歐陽炳強身心受創。

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翁靜晶透露歐陽炳強曾以匿名身份接受一個關於家暴的訪問，當時他跟記者於餐廳見面，歐陽炳強那時候非常高興，只因可以短暫回復自由。

她續說，歐陽太成功申請香港居留權後，就跟歐陽炳強離婚，翁靜晶稱現實中這類事件時有發生，她說：「你哋自己作埋個故仔落去都得」。

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