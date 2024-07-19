  • 30°C
香港時間 : 2024719日 (五) 14:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

鄭佩佩逝世丨鄭佩佩與丈夫離婚為不影響兒女繼續同住　後悔令原文通被孩子誤會成壞人

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 11 分鐘前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

鄭佩佩為子女甘願犧牲。

【鄭佩佩/佩佩姐/鄭佩佩離世/金燕子/唐伯虎點秋香/臥虎藏龍】一代武打女星鄭佩佩今日（7月19日）驚爆離世，終年78歲，令不少人大感惋惜。

早年佩佩姐演出多部作品，包括《大醉俠》、《情人石》、《金燕子》、《艷陽天》、《龍門金劍》等奠定其一代銀幕女俠的地位。之後，佩佩姐參演電影《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》為新一代到今仍津津樂道。

鄭佩佩逝世丨23歲事業高峰宣布息影嫁人　鄭佩佩為生仔歷8次懷孕4次流產

鄭佩佩逝世丨為家庭付出

1970年，在其事業高峰之際，當時只得23歲的佩佩姐宣布息影嫁人，後隨丈夫原文通定居美國。佩佩姐思想傳統，她曾在節目訪問透露當時要為三代單傳的原家生個兒子，最終她經歷8次懷孕，4次流產，終育有3女1子。

婚後，她邊照顧孩子一邊兼顧工作，包括教舞蹈、幫丈夫的進出口公司驗貨、做女工一般的工作，後來還開小百貨商場，一手一腳搬運電視機，甚至還考了房地產執照，賣房子，更創辦了華語電視台。

鄭佩佩與子女。

鄭佩佩逝世丨做節目與丈夫意見不合

為做好節目，佩佩姐自掏腰包製作美國華人紀錄片系列《繼往開來》，製作是她、主持也是她，出外景時，司機還是她。雖然最終節目口碑非常好，但她完全沒有想過成本，並覺得自己根本是不自量力。

同時，當時原文通不能忍受她只為理想做節目，而佩佩姐不服氣，堅持要做，二人意見不合後，原文通撤出了鄭佩佩的公司。在1989年一個晚上，二人在三言兩語之下，兩人也終結了長達19年的婚姻。

點擊圖片放大
+6
+5

鄭佩佩逝世丨離婚依然同住  

二人為了不想影響孩子，協議不把事情告訴孩子，亦協議在兒子滿18歲前，繼續同住一個屋簷下。

佩佩姐自言當時想法很簡單，覺得家裡房間多，分房睡就好，一邊仍為華語電視台努力，心中仍對婚姻存有一絲希望，覺得只要華語電視台真的做起來，與原文通之間的關係就會緩和一些。

不過，佩佩姐直言：「孩子們不知道我們已經離婚，爸爸卻每天帶著新女朋友回來，是我讓他當了壞人」。直至宣布破產後，佩佩姐才搬走。

最新影片推介：何雁詩專訪

TOPick柴犬追星
天使綜合症｜何雁詩感患罕見病兒子有使命　Stephanie坦言：希望同佢差唔多時間走

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
今日 09:56
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨早看化生死生前與港大擬好協議　鄭佩佩當大體老師
今日 10:22
鄭佩佩逝世丨早看化生死生前與港大擬好協議　鄭佩佩當大體老師
鄭佩佩逝世丨鄭佩佩因病離世享年78歲　所屬公司證實死訊：如願獲子女及摯親陪伴在側
今日 10:47
鄭佩佩逝世丨鄭佩佩因病離世享年78歲　所屬公司證實死訊：如願獲子女及摯親陪伴在側
鄭佩佩逝世丨23歲事業高峰宣布息影嫁人　鄭佩佩為生仔歷8次懷孕4次流產
今日 11:26
鄭佩佩逝世丨23歲事業高峰宣布息影嫁人　鄭佩佩為生仔歷8次懷孕4次流產

你可能感興趣

鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
今日 09:56
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨早看化生死生前與港大擬好協議　鄭佩佩當大體老師
今日 10:22
鄭佩佩逝世丨早看化生死生前與港大擬好協議　鄭佩佩當大體老師
鄭佩佩逝世丨鄭佩佩因病離世享年78歲　所屬公司證實死訊：如願獲子女及摯親陪伴在側
今日 10:47
鄭佩佩逝世丨鄭佩佩因病離世享年78歲　所屬公司證實死訊：如願獲子女及摯親陪伴在側
鄭佩佩 娛樂人物職業 演員 網絡熱話 電影 娛樂行業 家庭教育 家庭關係

最高瀏覽

生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋