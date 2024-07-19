鄭佩佩逝世丨鄭佩佩與丈夫離婚為不影響兒女繼續同住　後悔令原文通被孩子誤會成壞人

▲ 鄭佩佩為子女甘願犧牲。

【鄭佩佩/佩佩姐/鄭佩佩離世/金燕子/唐伯虎點秋香/臥虎藏龍】一代武打女星鄭佩佩今日（7月19日）驚爆離世，終年78歲，令不少人大感惋惜。

早年佩佩姐演出多部作品，包括《大醉俠》、《情人石》、《金燕子》、《艷陽天》、《龍門金劍》等奠定其一代銀幕女俠的地位。之後，佩佩姐參演電影《唐伯虎點秋香》、《臥虎藏龍》為新一代到今仍津津樂道。

鄭佩佩逝世丨23歲事業高峰宣布息影嫁人 鄭佩佩為生仔歷8次懷孕4次流產

鄭佩佩逝世丨為家庭付出

1970年，在其事業高峰之際，當時只得23歲的佩佩姐宣布息影嫁人，後隨丈夫原文通定居美國。佩佩姐思想傳統，她曾在節目訪問透露當時要為三代單傳的原家生個兒子，最終她經歷8次懷孕，4次流產，終育有3女1子。

婚後，她邊照顧孩子一邊兼顧工作，包括教舞蹈、幫丈夫的進出口公司驗貨、做女工一般的工作，後來還開小百貨商場，一手一腳搬運電視機，甚至還考了房地產執照，賣房子，更創辦了華語電視台。

▲ 鄭佩佩與子女。

鄭佩佩逝世丨做節目與丈夫意見不合

為做好節目，佩佩姐自掏腰包製作美國華人紀錄片系列《繼往開來》，製作是她、主持也是她，出外景時，司機還是她。雖然最終節目口碑非常好，但她完全沒有想過成本，並覺得自己根本是不自量力。

同時，當時原文通不能忍受她只為理想做節目，而佩佩姐不服氣，堅持要做，二人意見不合後，原文通撤出了鄭佩佩的公司。在1989年一個晚上，二人在三言兩語之下，兩人也終結了長達19年的婚姻。

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鄭佩佩逝世丨離婚依然同住

二人為了不想影響孩子，協議不把事情告訴孩子，亦協議在兒子滿18歲前，繼續同住一個屋簷下。

佩佩姐自言當時想法很簡單，覺得家裡房間多，分房睡就好，一邊仍為華語電視台努力，心中仍對婚姻存有一絲希望，覺得只要華語電視台真的做起來，與原文通之間的關係就會緩和一些。

不過，佩佩姐直言：「孩子們不知道我們已經離婚，爸爸卻每天帶著新女朋友回來，是我讓他當了壞人」。直至宣布破產後，佩佩姐才搬走。

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