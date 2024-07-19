健康警號丨患癌先兆留意身體一部位　青筋暴現恐有惡瘤　醫生警告：5大異狀速求醫

【患癌先兆／頸部異常／頸部變粗／青筋／甲狀腺／腫瘤】頸部出現異常，原來可以是患癌先兆！內地有醫生便分享頸部5大異常情況，可能是腫瘤所致，提醒民眾勿掉以輕心！

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吉林梅河口市中心醫院胸外科趙姓醫生，早前於小紅書分享了頸部5大異常情況，其中一種更是屢屢為人所忽略，如頸部青筋突顯。他指，儘管身體過瘦或年齡增長亦會有所影響，但除此之外，亦可能是腫瘤警號。

頸部5大異常症狀

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趙醫生又指，甲狀腺癌多是從頸部看出端倪，他指一旦甲狀腺癌的先兆，一般是頸部變粗或者有腫塊，而且多是無痛性腫塊或者結節，患者之後亦可能會出現吞嚥困難、聲音撕啞等。此外，其他癌症一旦轉移至頸部，亦會有類似症狀；頸部左右兩邊如不對稱，亦可能是惡性腫瘤先兆，如甲狀腺癌、鼻咽癌。

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趙醫生又補充，大眾走路時要留意頸部是否有歪歪斜斜。他舉例指，在靜止情況下，頸部正常，但行走時頸部會不自覺偏向一邊，可能是腦部有腫瘤所致，腫瘤壓迫腦內神經，會導致頸部痙攣。最後，趙醫生指，大眾如有頸部皮膚痕癢問題，並非一定是過敏，淋巴瘤亦可能有機會引發問題。

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