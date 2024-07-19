  • 30°C
香港時間 : 2024719日 (五) 15:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

健康警號丨患癌先兆留意身體一部位　青筋暴現恐有惡瘤　醫生警告：5大異狀速求醫

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

【患癌先兆／頸部異常／頸部變粗／青筋／甲狀腺／腫瘤】頸部出現異常，原來可以是患癌先兆！內地有醫生便分享頸部5大異常情況，可能是腫瘤所致，提醒民眾勿掉以輕心！

最新影片: 

Sick問識答
Sick問識答｜驅蚊劑濃度過高易致皮膚炎　醫生拆解3大有效成分避免副作用【附挑選貼士】

吉林梅河口市中心醫院胸外科趙姓醫生，早前於小紅書分享了頸部5大異常情況，其中一種更是屢屢為人所忽略，如頸部青筋突顯。他指，儘管身體過瘦或年齡增長亦會有所影響，但除此之外，亦可能是腫瘤警號。

頸部5大異常症狀 

點擊圖片放大
+6
+5

趙醫生又指，甲狀腺癌多是從頸部看出端倪，他指一旦甲狀腺癌的先兆，一般是頸部變粗或者有腫塊，而且多是無痛性腫塊或者結節，患者之後亦可能會出現吞嚥困難、聲音撕啞等。此外，其他癌症一旦轉移至頸部，亦會有類似症狀；頸部左右兩邊如不對稱，亦可能是惡性腫瘤先兆，如甲狀腺癌、鼻咽癌。

同場加映: 健康警號｜癌症、慢性病5大人士高危　醫生警示：無症狀不代表健康

趙醫生又補充，大眾走路時要留意頸部是否有歪歪斜斜。他舉例指，在靜止情況下，頸部正常，但行走時頸部會不自覺偏向一邊，可能是腦部有腫瘤所致，腫瘤壓迫腦內神經，會導致頸部痙攣。最後，趙醫生指，大眾如有頸部皮膚痕癢問題，並非一定是過敏，淋巴瘤亦可能有機會引發問題。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

健康警號｜肚子不明咕咕叫？醫生籲留意5種不適感　持續1個月恐屬腸阻塞或腸癌
17:40 2024/04/10
健康警號｜肚子不明咕咕叫？醫生籲留意5種不適感　持續1個月恐屬腸阻塞或腸癌
健康警號丨18歲少女遊昆士蘭後返家　頭痛耳鳴送院證患腦膜炎險死【附腦膜炎7大症狀】
19:06 2024/05/09
健康警號丨18歲少女遊昆士蘭後返家　頭痛耳鳴送院證患腦膜炎險死【附腦膜炎7大症狀】
健康警號︱女生平日少病痛突頭痛欲裂以為小感冒　發燒8天求醫揭腦膜炎【拆解7大症狀】
13:18 2024/05/22
健康警號︱女生平日少病痛突頭痛欲裂以為小感冒　發燒8天求醫揭腦膜炎【拆解7大症狀】

你可能感興趣

健康警號｜肚子不明咕咕叫？醫生籲留意5種不適感　持續1個月恐屬腸阻塞或腸癌
17:40 2024/04/10
健康警號｜肚子不明咕咕叫？醫生籲留意5種不適感　持續1個月恐屬腸阻塞或腸癌
健康警號丨18歲少女遊昆士蘭後返家　頭痛耳鳴送院證患腦膜炎險死【附腦膜炎7大症狀】
19:06 2024/05/09
健康警號丨18歲少女遊昆士蘭後返家　頭痛耳鳴送院證患腦膜炎險死【附腦膜炎7大症狀】
健康警號︱女生平日少病痛突頭痛欲裂以為小感冒　發燒8天求醫揭腦膜炎【拆解7大症狀】
13:18 2024/05/22
健康警號︱女生平日少病痛突頭痛欲裂以為小感冒　發燒8天求醫揭腦膜炎【拆解7大症狀】
健康問題 醫生 生理 鼻咽癌 過敏 皮膚痕癢

最高瀏覽

生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
生命鬥士｜90後紅斑狼瘡女生三考DSE入U　再確診僵硬人症曾想過身後事：我嘅葬禮要係開心嘅
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
樂壇風紀丨評論龍婷啜爆丘亞葵事件　甄妮又爆金句：你千祈唔好同我Hello Kiss
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
鄭佩佩逝世丨武打女星鄭佩佩離世　終年78歲　
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月19日 時間12:05）
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋
雙低壓區影響│天文台料周末打風存暗湧　澳門氣象局：或增強熱帶氣旋