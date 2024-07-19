鄭佩佩離世｜鄭佩佩疑2年前已病重　女兒原子鏸舉家移居美國照顧

▲ 三女原子鏸於2022年移居美國，疑為照顧媽媽鄭佩佩，當時鄭佩佩腰間綁著一條紫色固定帶，身體狀況已令人擔憂。

【鄭佩佩離世/唐伯虎點秋香/原子鏸/移居】曾於《唐伯虎點秋香》飾演華夫人的資深武打女星鄭佩佩離世，享年78歲，經理人公司在網上發布聲明，證實消息。鄭佩佩育有4名子女，其中三女原子鏸於2021年誕下兒子Matys後1年，便舉家移居美國，相信是為照顧當時已病重的媽媽鄭佩佩。

鄭佩佩離世｜疫情曾赴美探望鄭佩佩

原子鏸與摩洛哥丈夫Mehdi El Ajimi於2021年誕下兒子後，便帶同兒子飛到美國與媽媽鄭佩佩團聚，當時她在社交平台上傳照片，可見滿頭白髮的鄭佩佩，腰間綁著一條紫色固定帶，身體狀況已令人擔憂。返港後，原子鏸亦透露不排除會移居美國。

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鄭佩佩離世｜2年前原子鏸一家3口移居美國

2022年原子鏸在社交平台上表示一家3口已離港定居美國，她形容香港是世界上最好的城市之一，是她大半輩子的家，會永遠在她心中佔有一席之地，又表示，「我不能和我想說再見的每個人說再見，但希望我們很快就會回來探望，或者你可能會來美國探望我們。把我的愛送給香港和我們所有還住在那兒的朋友！」

鄭佩佩離世︱單親慈母鄭佩佩育4子女 從不說教重身教：要讓子女走向正軌

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