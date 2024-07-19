超市大搜查丨《LDK》比拼14款$75以下洗面奶　4款A級清潔力高易起泡最平僅$22

不少人都習慣使用洗面奶徹底清潔肌膚。日本雜誌《LDK the Beauty》近日以4大標準評測14款1500日圓（約75港元）以下平價洗面奶，比較各款產品的清潔力、親膚性、保濕力和使用感，並挑選出清潔效果最佳、親膚性最佳的款式，當中包括Bioré、Rosette、SANA豆乳美肌、KOSÉ等人氣品牌，其中一款獲高評分僅售445日圓（約22港元），大家不妨在各大店舖、網上或遊日時趁機入手。

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4大標準評測洗面奶

《LDK》表示，洗面奶具有去除肌膚上的皮脂污垢的作用，而部分洗面奶亦具有保濕作用，不論油性皮膚或乾燥皮膚都適合使用。

《LDK》以4大標準評測洗面奶：

清潔力： 把人工皮脂塗抹在磨砂玻璃上，再在玻璃上使用洗面奶清潔，觀察清潔後的玻璃透明度變化以評估產品清潔效果。

把人工皮脂塗抹在磨砂玻璃上，再在玻璃上使用洗面奶清潔，觀察清潔後的玻璃透明度變化以評估產品清潔效果。 親膚性： 由護膚品專家檢查產品成分標籤，針對保濕成分和清潔成分的刺激性進行評分。

由護膚品專家檢查產品成分標籤，針對保濕成分和清潔成分的刺激性進行評分。 保濕力： 由多名受測者實際使用產品，把產品塗抹在手臂上，透過專業儀器測量使用前後的皮膚含水量，從而計算保濕力。

由多名受測者實際使用產品，把產品塗抹在手臂上，透過專業儀器測量使用前後的皮膚含水量，從而計算保濕力。 使用感：由多名受測者實際使用產品，對產品的使用感受進行評分；另外由專業人員把1元日圓硬幣放在洗面乳上，測試產品的結構持久性。

同場加映：

超市大搜查︱日雜《LDK》14款洗面奶大比拼 3款A級清潔力高最平$27

14款￥1500以下洗面奶

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評測結果顯示，「Bioré The Face Foam Cleanser Smooth Clear」及「DROAS 礦物泥潔淨潔面膏（柑橘紫丁香）」均獲得A級評級和「Best Buy」產品推薦，售價分別為723日圓（約35港元）和990日圓（約49港元）。

「Bioré The Face Foam Cleanser Smooth Clear」擁有出色清潔力，測試結果顯示，經過產品清潔的磨砂玻璃基本上回復了原本的磨砂狀態，代表著其清潔效果非常顯著，有效去除皮脂污垢；護膚品專家指出，產品擁有高清潔力、低刺激性的氨基酸成分，並具有高效保濕成分，全面達到清潔、保濕及修護皮膚的效果。受測者表示，產品呈泡沫型，其結構持久性良好，塗抹手感亦因其蓬鬆結構而能輕易帶到臉孔各處，只要用水輕輕沖洗就能進行清潔；而在「硬幣測試」上，專業人員發現產品結構良好，放上4枚銀幣應能保持良好結構，可見其持久性良好。

「DROAS 礦物泥潔淨潔面膏（柑橘紫丁香）」同樣擁有出色清潔力，測試結果顯示，經過產品清潔的磨砂玻璃表面變得稍微有所平滑，代表著產品能有效去除頑固污垢；護膚品專家指出，產品擁有3種神經酰胺和防止皮膚粗糙的成分甘草酸二鉀，有效達到清潔和保濕效果。受測者表示，產品呈奶油型，延展性良好故能輕易帶到臉孔各處；而在「硬幣測試」上， 專業人員發現產品結構良好，放上枚銀幣應能保持良好結構，可見其持久性極佳。

至於4款獲A級評分的產品中，「Rosette 摩洛哥泥提亮洗面膏」只售445日圓（約22港元），性價比甚高。

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