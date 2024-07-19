反黑英雄丨謝可逸身高192cm頭頂天花板　名校畢業棄當會計做演員

▲ 《反黑英雄》姚子羚與謝可逸。

TVB劇《反黑英雄》在昨晚（7月18日）劇情講社團大嫂林雪兒（姚子羚飾）遭「太子」（謝可逸飾）誘騙到遊艇上施暴。

不過令觀眾留意的是身高192cm的謝可逸與姚子羚在遊艇的戲份時，出現「頭頂天花板」的畫面，可逸要烏低身才可步進遊艇的VIP房。之後，站直了的他看上去比那道門還要高出一截。

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▲ 《反黑英雄》姚子羚與謝可逸。

反黑英雄丨謝可逸名校出身

據資料顯示，擁有192cm身高的謝可逸，高度在一眾TVB藝人中算是數一數二。可逸長得如此高大，估計與他熱愛打籃球有關，而他本人亦參加過多場學界籃球賽，絕對是運動健將一名。

自2014年出道後一直默默耕耘的可逸，名校出身，中學讀喇沙書院，之後赴美，在2012年取得美國南加州大學工商管理會計系榮譽學士學位後返港任職會計師，其後透過第27期無綫藝員訓練班入行。

▲ 《反黑英雄》姚子羚與謝可逸。

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