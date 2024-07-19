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周末好去處｜海港城X意大利藝術家Lucas Zanotto 打造2個萌爆打卡位

親子好去處

撰文： 傅承嘉

發布時間： 1 小時前

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Zanotto在海港城美術館舉行首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」，展出超過20件涵蓋雕塑、版畫、數位創作等不同媒介的藝術作品。

今年夏天的國際體壇盛事一浪接一浪，海港城攜手人氣意大利藝術家Lucas Zanotto，呈獻「Join the Loop @海港城」，將藝術與運動主題結合，打造可愛的室內及室外全方位運動主題區。

作為Zanotto 最大規模及香港首個藝術活動，「Join the Loop」將會展示他最具代表性的療癒系循環動畫(Looping Animation)，並貫徹他的簡約畫風和繽紛色彩，並將其實體化成大型藝術裝置。他又帶來深受歡迎的童趣角色，將歡樂氣氛延伸到整個海港城。

戶外運動場為小朋友帶來不同類型的感官體驗，包括三輪單車徑、堆沙遊戲區及遙控獨木舟水池，適合小朋友在暑假放電。

海運大廈露天廣場被Lucas Zanotto 繽紛又可愛的藝術風格包圍，變成充滿療癒感的戶外運動場。運動場設有2個萌爆打卡位及3個運動主題活動區，為小朋友帶來不同類型的感官體驗。

活動包括三輪單車徑、堆沙遊戲區及遙控獨木舟水池，最適合小朋友在暑假放電，並享受運動與遊戲帶來的歡樂。

趣怪「游」樂場設4.5米直徑的彈跳池，讓小朋友可以盡情玩樂。

另外，Zanotto 會在海港城美術館舉行首個香港個人作品展「Looping in Hong Kong」，展出超過20件涵蓋雕塑、版畫、數位創作等不同媒介的藝術作品，展現他獨特的治癒系藝術風格。他更為此次展覽創作了10幅全新畫作，包括《Hong Kong Selfie》系列。

大家亦可選購一系列展覽限定精品，包括T恤、造型香薰蠟燭、海報、明信片等，把 Zanotto 的笑容帶回家。

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