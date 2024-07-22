大暑2024｜大暑4大禁忌要留神　3種人易有衰運必食1類開運食物

▲ 大暑天氣炎熱，大暑4大禁忌要留神，必食1類開運食物。

【大暑2024／大暑節氣／二十四節氣／大暑習俗／大暑禁忌／大暑開運】本港最近驟雨雷暴增多，且天氣炎熱，相信與二十四節氣中的大暑有關。下星期一（7月22日）是大暑，即是天氣最炎熱的時期。大暑到來也有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師便為大家分享了多個禁忌與開運方法，更建議多吃根莖食物！想來年順順利利，大家就要留意清楚喇！

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大暑2024｜二十四節氣中的大暑

夏天為大地帶來雨水，狂風大大驟雨成為日常。大暑節氣，太陽剛好經過黃經120度。大暑指的是夏季最後一個節氣，也是氣候最酷熱的時刻，過了大暑後可以發現午後更常會出現午後雷陣雨，這時也是作物生長最茂盛的時候，而「大暑」也是因此而得名。

而在大暑這樣酷熱天氣，小孟老師提醒7月22日大暑為大凶之日，吃大薯開運，三種人有凶兆。

大暑2024｜大暑飲食習俗

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大暑2024｜大暑4大禁忌

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大暑2024｜大暑3種人易有衰事

屬蛇

當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

雙魚座

受到海王星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

魔羯座

受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意電子產品耗損。

大暑2024｜大暑開運法

大暑建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。此外，薯仔也可以！

本文由清水孟國際塔羅小孟老師授權轉載

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