  • 29°C
香港時間 : 2024722日 (一) 01:09
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

大暑2024｜大暑4大禁忌要留神　3種人易有衰運必食1類開運食物

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 鄭佩佩 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

大暑天氣炎熱，大暑4大禁忌要留神，必食1類開運食物。

【大暑2024／大暑節氣／二十四節氣／大暑習俗／大暑禁忌／大暑開運】本港最近驟雨雷暴增多，且天氣炎熱，相信與二十四節氣中的大暑有關。下星期一（7月22日）是大暑，即是天氣最炎熱的時期。大暑到來也有不少習俗禁忌要留意，星座及塔羅牌專家小孟老師便為大家分享了多個禁忌與開運方法，更建議多吃根莖食物！想來年順順利利，大家就要留意清楚喇！

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

大暑2024｜二十四節氣中的大暑

夏天為大地帶來雨水，狂風大大驟雨成為日常。大暑節氣，太陽剛好經過黃經120度。大暑指的是夏季最後一個節氣，也是氣候最酷熱的時刻，過了大暑後可以發現午後更常會出現午後雷陣雨，這時也是作物生長最茂盛的時候，而「大暑」也是因此而得名。

而在大暑這樣酷熱天氣，小孟老師提醒7月22日大暑為大凶之日，吃大薯開運，三種人有凶兆。

大暑2024｜大暑飲食習俗

點擊圖片放大
+3
+2

蚊叮蟲咬｜夏天蚊子耳邊飛徹夜難眠？ 專家教用1電器驅蚊更勝電蚊拍【附消委會滿分驅蚊劑】

大暑2024｜大暑4大禁忌

點擊圖片放大
+3
+2

大暑2024｜大暑3種人易有衰事

  • 屬蛇

當日要當心煞氣過中，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。

  • 雙魚座

受到海王星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。

  • 魔羯座

受到冥王星逆行影響，注意交通事故，也要留意電子產品耗損。

大暑2024｜大暑開運法

大暑建議大家可吃根莖食物，尤其蕃薯最好，其音同暑，可挑選大根蕃薯來吃，代表大暑（大薯）。此外，薯仔也可以！

本文由清水孟國際塔羅小孟老師授權轉載

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
13:46 2024/07/12
夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
新生嬰兒黃疸︱5天大B女患黃疸天台暴曬30分鐘中暑亡　家人：醫生建議的
10:18 2024/05/22
新生嬰兒黃疸︱5天大B女患黃疸天台暴曬30分鐘中暑亡　家人：醫生建議的
暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
10:14 2024/05/27
暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】

你可能感興趣

夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
13:46 2024/07/12
夏天消暑｜家事達人教開風扇加毛巾降溫　熱風變凍風涼過開冷氣【附教學】
新生嬰兒黃疸︱5天大B女患黃疸天台暴曬30分鐘中暑亡　家人：醫生建議的
10:18 2024/05/22
新生嬰兒黃疸︱5天大B女患黃疸天台暴曬30分鐘中暑亡　家人：醫生建議的
暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
10:14 2024/05/27
暑假夏令營｜精選暑假6大夏令營　野外訓練/水上活動/滑雪/生態遊 【附詳情及價錢】
生活智慧 禮俗禁忌 養生 中暑 鳳梨 太陽 酷熱天氣 天氣 塔羅 星座

最高瀏覽

DSE｜聖若瑟超狀媽媽拒為兒子測資優　觀察3大特性決放任打機不施壓
DSE｜聖若瑟超狀媽媽拒為兒子測資優　觀察3大特性決放任打機不施壓
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
流行都市丨隱形富婆養10萬元名種犬　宋芝齡愛犬以三文魚扒當正餐
急症室最長等候時間（07月22日 時間00:05）
急症室最長等候時間（07月22日 時間00:05）
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻勢影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
緋聞女王丨蔡思貝坦言被網民攻勢影響自信　為「罷睇作品」 呼籲感沮喪
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友
變臉疑雲丨李彩華25歲開始蛻變　離婚後鍾情挑小鮮肉做男友